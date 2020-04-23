‘Corona’ çarptı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 7 yaşındaki oğlunun cinsel organını öperken çekilmiş fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan 44 yaşındaki O.D. gözaltına alındı. Facebook’ta paylaşılan fotoğrafı 13 yaşındaki kızına çektirdiği ortaya çıkan zanlının polise verdiği ifade ise şaşırttı. Zanlı, “Başka bir oğlum daha var. O kıskansın diye yaptım” dedi.

Olay geçtiğimiz pazartesi günü meydana geldi. O.D.,7 yaşındaki oğlunun cinsel organını öperken çekilmiş fotoğrafı facebook hesabından paylaştı.

Fotoğrafta zanlının bir elinde içki bardağı, yerlerde de boş alkol şişeleri olduğu görülürken, günlerdir sosyal medyada dolaşan resim birçok vatandaşın tepkisine yol açtı.

Fotoğrafı inceleyen polis, dün zanlıyı gözaltına alarak ifadesine başvurdu.

Zanlı, başka bir oğlu daha olduğunu belirterek, “O kıskansın diye yaptım” dedi. Zanlı söz konusu fotoğrafı ise 13 yaşındaki kızına çektirdiğini itiraf etti.

Dava okundu ve serbest kaldı

Zanlıya “namus ve ahlaka aykırı davranma” suçundan dava okunduktan sonra yargılanıncaya kadar serbest bırakıldı.

Yaşanan olay üzerine Sosyal Hizmetler Dairesi’nin harekete geçtiği, çocukların ifadesinin alındığı ve durumun takibe alındığı belirtildi.