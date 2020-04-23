Ailesi otopsi istedi

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde anjiyo sırası bekleyen Salih Ata Kalaycıoğlu yaşamını yitirdi

Ailesi otopsi istedi

Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa’nın sevilen simalarından, Koop-Süt eski çalışanı, Salih Ata Kalaycıoğlu, 63 yaşında hayata veda etti. 
Aniden fenalaşarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kalaycıoğlu’nun kalp sorunu olduğu belirlendi. Anjiyo olacağı öğrenilen Kalaycıoğlu, beklenmedik bir şekilde yaşama veda ederken,  ani ölümü üzerine ailesi otopsi yapılmasını istedi. 
Kalaycıoğlu’nun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Koop-Sütte uzun süre görev yapan Kalaycıoğlu’nun, 2 yıl önce emekli olduğu öğrenildi. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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