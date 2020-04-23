22 pakette 25 gram

Suna ERDEN

Demirhan’da kısmi sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri tespit edilen Nijerya uyruklu Adeyemi Dada, Azeez Olarewaju Yusuf ve Ayodele Oladipupo Akinhanmi’nin tasarrufundan satışa hazır 22 paket halinde 25 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Ancak zanlılardan Azeez Olarewaju Yusuf’un sağlık sorunları göstermesi üzerine duruşma salonuna alınmayarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Zanlının mahkeme önünde oturduğu bank ile dokunmuş olabileceği yerler Lefkoşe Türk Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Yapılan işlemlerin ardından duruşma başladı.

Uyuşturucudan kurtulmaya çalıştı

Duruşmada iddialar aktarılarak zanlılar hakkında tutukluluk talep edildi. Soruşturmayı yapan polis, 21 Nisan saat 18.30 sıralarında kısmi sokağa çıkma yasağı denetimleri kapsamında ZMK 436 plakalı kiralık aracın durdurulduğunu söyledi. Polis, araçta bulunan Adeyemi Dada, Azeez Olarewaju Yusuf ve Ayodele Oladipupo Akinhanmi’nin mazeretsiz sokağa çıktıklarının tespit edildiğini, bu nedenle Demirhan Karakolu’na götürülmek istendiğini belirtti.

Polis memuru, bu esnada sürücü Adeyemi Dada’nın araçtan inip pantolonun içerisinde sakladığı 22 ayrı paket halinde 25 gram hintkeneviri türü uyuşturucuyu atmaya çalıştığını ifade etti.

Zanlının attığı paketin bulunarak emare alındığını, olayın narkotik birimlerine iletildiğini kaydeden polis, Adeyemi Dada, Azeez Olarewaju Yusuf ve Ayodele Oladipupo Akinhanmi’nin uyuşturucu suçundan gözaltına alındığını belirtti.

Polis, zanlılar hakkında soruşturma başlatıldığını, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.