‘Devam etmem zor’

Hamitköy Kulüp Başkanı Evren Mannaş yabancı oyuncunun kaldırılmasından yana olduğunu söyledi.

Mannaş katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamada her zaman için, gençlere önem verdiğini belirterek yabancı oyuncunun kaldırılmasına destek verdiğini söyledi.

Evren Mannaş kulüp başkanlığına devam edip etmeyeceği konusunda sorulan soru üzerine bu ekonomik kriz sonrasında başkanlığa devam etmesinin zor olduğunu, devam etmeyi düşünmediğini belirtti.

Mannaş “Bu dönem geçtikten sonra arkadaşlarla oturup yine de konuşacağız ama görüntü, zor devam ederim” dedi.