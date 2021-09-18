Onu kalbimize gömdük

Ömer KADİROĞLU

Başarılı bir modacı olan ve önceki gün babasının iş yerinde aniden fenalaşıp hayatını kaybeden 28 yaşındaki Buse Aksay dün Ağırdağ mezarlığında toprağa verildi. Beklenmedik bir zamanda hayatını kaybeden Buse Aksay’ın ardından tüm Kıbrıs gözyaşı döktü. Yapılan otopsi sonrasında açıklama yapan Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz ise, Buse’nin ‘Akciğerlere pıhtı atması sonucunda hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sosyal medyada bazı aşı karşıtlarının temelsiz iddialarda bulunmasına tepki gösteren Sağlık Bakanı Ünal Üstel ise Buse’nin ilk aşıyı Şubat’ta, ikincisini ise Mart ayında yaptığını belirtirken, otopsi sonucunda ölüm nedeninin aydınlandığını söyledi. tv2020’ye konuşan Üstel “Hepimizi üzen bu olay karşısında halkımızın aklını karıştırmaya çalışanlar bizleri üzüyor” dedi.

Gözyaşları sel oldu



Gülesen ve Hüseyin Aksay’ın kızları Buse Aksay, Girne’ye bağlı Ağırdağ köyünde sevenlerinin gözyaşları arasında uğurlandı. Aksay, Ağırdağ köy camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Ağırdağ köy kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazede anne Gülesen Aksay’ın feryatları yürekleri dağladı. Baba Hüseyin Aksay, Anne Gülesen Aksay ve kız kardeşi Ülgen Aksay güçlükle ayakta dururken sevenlerinin ve yakınlarının gözyaşları sel oldu.

Aksay’ın cenazesine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı Ünal Üstel, bazı Milletvekilleri, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Muhtarlar, aile yakınları ve arkadaşları katıldı.

Otopsi sonucu açıklandı

Bu arada Adli Tıp Uzmanı Dr. İdris Deniz, dün iş yeri içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 28 yaşındaki Buse Aksay’a yapılan otopsi çalışmasında masif pulmoner emboli (akciğerlere pıhtı atması) tespit edildiğini açıkladı.

Sosyal medyada ve bazı basın kuruluşlarının internet sitelerinde ölüm nedeniyle ilgili çıkan yazılar üzerine doğru bilgi edinilmesi için açıklama yapılması ihtiyacı doğduğunu vurgulayan Deniz, yapılan otopsi çalışması sonucunda rastlanan bulguları paylaştı.

Deniz şunları kaydetti:

“Bugün mahkeme kararıyla yapılan otopsi çalışmasında masif pulmoner emboli (akciğerlere pıhtı atması) tespit edilmiştir. Bunun sebebi olarakta kendisinde mevcut bir sağlık sorunu tespit edilmiş ve buna bağlı olarak ilaç kullandığı ailesinden de doğrulanmıştır. Bu ilacın etkilerine ve tespitine yönelik gerekli doku örnekleri ile kan ve idrar örnekleri alınmıştır.”