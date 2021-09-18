Planlı soygun

Lefkoşa'da Kıbrıslı Rum Iroulla Charalampous’un aracının önünü kesip durdurduktan sonra cep telefonu, kimlik kartı ile 400 Euro nakit parasını çalan 35 yaşındaki Erkan Sapan, 7 gün sonra tutuklandı. İddiaya göre; Erkan Sapan, Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a günü birlik ziyarete gelen 80 yaşındaki Iroulla Charalampous isimli kadının peşine düştü.

Motosikletle kadının aracının önünü kesen zanlı, aracın arka kapısını açarak, Samsung Galaxy marka cep telefonunu, Iroulla’ya ait Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartını ve 400 Euro nakit parayı çaldı.

Olaydan 7 gün sonra tespit edilerek tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Motosikletle takibe aldı

Duruşmada iddiaları aktaran polis, Erkan Sapan’ın 9 Eylül 2021 tarihinde saat 23.15 sıralarında Osman Örek Caddesi üzerinde yönetiminde bulunan PA 112 plakalı motosikletle, Iroulla Charalampous’un KNN 836 plakalı aracının önünü kestiğini söyledi.

Polis memuru, zanlının durdurduğu aracın arka kapısını açarak, koltuk üzerinde bulunan çantayı ve içerisinde muhafaza edilen yine Samsung Galaxy marka cep telefonunu, adına Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartını ve 400 Euro nakit parayı çaldığını ifade etti.

Olayın ardından zanlının tutuklandığını, soruşturma başlatıldığını belirten polis, incelenmesi gereken Mobese kameraları olduğunu söyledi.

Polis memuru, zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya etki etme olasılığı olduğundan, 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme talebi kabul etti.