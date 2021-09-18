İfadeler alınacak

Lefkoşa’da bir seyahat acentesini kullanarak 18 kişiye uçak bileti kesmiş gibi gösteren ve karşılığında 35 bin lira alan Erkan Karamustafalar ile suç ortağı Mert Güler hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlılar dün ek tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Karamustafalar ile Güler’in 18 kişiden 35 bin lira aldığı açıklandı.

Soruşturmayı yürüten polis, Mert Güler ile Erkan Karamustafalar’ın 2021 yılı Temmuz - Eylül ayları arasında dolandırmak niyetiyle 18 farklı şahsa uçak bileti kestiğini, birine otel rezervasyonu yaparak karşılığında 35 bin TL parayı sahtekârlıkla temin ettiğini söyledi.

Polis yapılan şikâyet üzerine zanlı Erkan Karamustafalar’ın 13 Eylül’de, Mert Güler’in ise iki gün önce tutuklandığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu söyleyen polis, 5 gün ek süre istedi. Mahkeme talebi kabul etti.