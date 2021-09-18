Bagaja sakladı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da kiralık araçla turlayan yabancı uyruklu iki kişiyi durduran polis, ilk etapta 7 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan Khaled Alradawi ve Amjad Salem Alsalem’in evlerinde de arama yapıldı.

Lefkoşa’da lüks bir sitede kalan Khaled Alradawi’nin park yerindeki aracında yapılan aramada 25 gram daha uyuşturucu bulundu.

Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, 16 Eylül 2021 tarihinde saat 16.30’da Küçük Kaymaklı’da şüpheli olarak görülen ZRZ 064 plakalı aracın durdurulduğunu söyledi.

Polis, sürücü Khaled Alradawi ile yolcu Amjad Salem Alsalem’ın alıkonularak üzerlerinde ve araçta arama yapıldığını ifade etti.

Yapılan aramada, aracın el freni koruyucusunun altında 7 gram hintkeneviri bulunduğunu açıklayan polis, her iki zanlının da tutuklandığını söyledi. Polis, daha sonra, İbrahim Haşim Sokak Nicosia Park Residence araç park yerinde Khaled Alradawı’ye ait PF 505 plakalı araçta yapılan aramada bagaj kısmında 25 gram hintkeneviri bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis memuru, zanlı Khaled Alradawı’nin uyuşturucu maddeyi aranan bir şahıstan 40 gram olarak satın aldığını itiraf ettiğini açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.