2 can kaybı oldu

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte bir yeni can kaybı oldu. Yapılan 19 bin 797 test sonucunda 93'ü yerel, 117 pozitif vakaya rastlandı, 41 kişi taburcu edildi.

Coronavirüs salgınından bu yana ülkede yaşanan Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı 126’ya yükseldi. Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte yapılan 59 bin 828 test sonucunda 448 yeni vakaya rastlandı, bir hasta hayatını kaybetti. Güneyde Sağlık Bakanlığı toplam vaka sayısının 145 bin 161'e, toplam can kayıplarının da 620'ye ulaştığını açıkladı.

KKTC Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, 2 kişi yurt dışından ülkeye gelirken 22 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olarak saptandı.

Yerel vakalardan 32’si Lefkoşa, 18’i Girne, 32’si Gazimağusa, 6’sı Güzelyurt, 3’ü İskele, 2’si ise Lefke bölgesinden.

Covid-19 genel tablo

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.480.446

Toplam Vaka Sayısı: 33.158

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 30.398

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2636

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 73



Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 2543Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 126Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 20

Güvende Kal uygulaması

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 281

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 154

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6177

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 99.142

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 59 bin 828 test sonucunda 448 yeni vakaya rastlandı, bir hasta hayatını kaybetti.

Güneyde Sağlık Bakanlığı toplam vaka sayısının 145 bin 161'e, toplam can kayıplarının da 620'ye ulaştığını açıkladı.

Tedavi görmekte olan hasta sayısının 175, durumu ciddi olanların sayının da 60 olduğu kaydedildi.