2 can kaybı oldu

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte bir yeni can kaybı oldu. Yapılan 19 bin 797 test sonucunda 93'ü yerel, 117 pozitif vakaya rastlandı, 41 kişi taburcu edildi.
Coronavirüs salgınından bu yana ülkede yaşanan Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı 126’ya yükseldi. Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte yapılan 59 bin 828 test sonucunda 448 yeni vakaya rastlandı, bir hasta hayatını kaybetti. Güneyde Sağlık Bakanlığı toplam vaka sayısının 145 bin 161'e, toplam can kayıplarının da 620'ye ulaştığını açıkladı.
KKTC Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, 2 kişi yurt dışından ülkeye gelirken 22 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olarak saptandı.
Yerel vakalardan 32’si Lefkoşa, 18’i Girne, 32’si Gazimağusa, 6’sı Güzelyurt, 3’ü İskele, 2’si ise Lefke bölgesinden.
Covid-19 genel tablo
Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.480.446
Toplam Vaka Sayısı: 33.158
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 30.398
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2636
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 73
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 126
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 20
Güvende Kal uygulaması
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 281
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 154
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6177
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 99.142
Güneydeki durum
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 59 bin 828 test sonucunda 448 yeni vakaya rastlandı, bir hasta hayatını kaybetti.
Güneyde Sağlık Bakanlığı toplam vaka sayısının 145 bin 161'e, toplam can kayıplarının da 620'ye ulaştığını açıkladı.
Tedavi görmekte olan hasta sayısının 175, durumu ciddi olanların sayının da 60 olduğu kaydedildi.