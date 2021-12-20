Kıbrıs Türk Fırıncılar Birliği, hükümetin un ve unlu mamullerin ithalatını serbest kılan kararına destek verdiklerini açıkladı. Birlik başkanı Ömer Çıralı, 26 yıldır buğday ithalatının iki firmanın elinde olduğuna dikkat çekerek, bu düzenin değişmesi gerektiğini belirtti.

Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, KKTC’de un ithalatının yasak olmasından dolayı 26 yıldır, iki ithalatçının ülkeye buğday getirdiğini ve bu buğdayı 3 değirmenin işlettiğini açıkladı. Çıralı, bugüne kadar ekmeğin kalite ve fiyatını direkt olarak 2 buğday ithalatçısının yönlendirdiğini ve “bu yanlış duruma artık yeter demenin zamanı gelip geçtiğini” dile getirdi. Döviz kriziyle zirveye çıkan ekonomik sıkıntılar nedeniyle son bir ayda ekmeklik unun üç kez zamlandığını ve dördüncü zammın da işletmelere bildirildiğini belirten Çıralı, hükümetin aldığı kararla bu zammın bir süre daha ertelendiğini ve halkın daha da dar boğaz edilmesinin önüne geçildiğini belirtti.



Çıralı, şu ifadeleri kullandı:“Bizler her zaman yerli sanayiyi destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz. Ancak kurulan düzen, düzen değildir. Hiçbir sanayici kendi hammaddesini başkasının tekeline bırakmak istemez. Zaman birlik, beraberlik ve birleşme zamanıdır. Kişisel menfaatler toplum menfaatinin önüne geçmemelidir.”