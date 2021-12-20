İki tanesi 15 lira

Ömer KADİROĞLU

Dövizin yükselişiyle temek gıda ürünleri başta olmak üzere iğneden ipliğe birçok şeyin fiyatı artarken, ortaya çıkan hayat pahalılığı Pazar tezgahına da yansıyor. Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda kolesterolü düşüren, kan hücrelerini güçlendiren, karaciğeri temizleyen enginar fiyatıyla cep yaktı.

Geçtiğimiz ocak-mart aylarında tanesi 3 liradan satılan enginar dün pazar tezgâhında 7 buçuk liradan yerini aldı.

Salatalık 8 liradan alıcı beklerken, biber, brokoli, kabak da kilosu 15 liradan satışa sunuldu.

Pazar yerinde dün satışa sunulan sebze ve meyve fiyatları şöyle;

Biber: 15 TL (Kilosu)

Mantar : 15 TL (Kilosu)

Enginar: 15 TL (2 adet)

Salatalık: 8 TL (Kilosu)

Havuç: 6 TL (Kilosu)

Kabak: 15 TL (Kilosu)

Fasulye: 10 TL (Kilosu)

Patlıcan: 5 TL (Kilosu)



Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2021, 11:00

Muz: 13 TL (Kilosu)Patates: 8 TL (Kilosu)Cennet hurma: 20 TL (Kilosu)Ayva: 15 TL (Kilosu)Armut: 15 TL (Kilosu)Çiçek: 5 TL (Tanesi)Domates: 5 TL (Kilosu)Soğan: 4 TL (Kilosu)Beyaz Sarma: 5 TL (Tanesi)Pancar: 8 TL (Kilosu)Brokoli: 15 TL (Kilosu)