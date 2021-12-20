"Ekmek fiyatı ucuzlayabilir"

Özlem ÇİMENDAL

Un ithalatına tepki göstererek işletmesini kapatma kararı alan, önceki gün üretim yapmayan Arun Un Fabrikası Direktörü Tolga Ahmet Raşit, bugün itibaren yeniden faaliyete geçeceklerini açıkladı. Raşit, “65 yıllık mazisi olan Arun Un Fabrikasını nesilden nesile yaşatmaya devam edeceğiz” dedi. Raşit, Tarım Bakanlığı ile yaptıkları görüşmeler sonrası bu kararı aldıklarını belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tolga Ahmet Raşit şunları ifade etti:

“Tarım Bakanlığının aldıkları kararın iptaline yönelik olumlu adım atması dolayısı ile Pazartesi günü fabrikalarımızı bir günlük kapanmanın ardından yeniden açıyoruz. Hafta içinde sorunun tam anlamıyla çözümü için fırıncılar ve devlet yetkilileri ile birlikte istişareler yapacağız.



Sizlerle beraber direneceğiz ve 65 yıllık mazisi olan Arun un fabrikasını nesilden nesile yaşatmaya devam edeceğiz. İyi ki varsınız.”

Fiyat aşağı çekilebilir

Öte yandan Diyalog’a konuşan Raşit, ekmek fiyatını aşağı çekmenin mümkün olduğunu söyledi.

Raşit, Türkiye’de poşetsiz ekmek sisteminin olduğunu, maliyeti yüksek oranda etkileyen poşetlerin kaldırılması yönünde öneri sunulduğunu ancak Covid-19 pandemisi nedeniyle bu önerinin rafa kalktığını ifade etti.

Ekmek iade sisteminin değişmesi için hükümete çağrıda bulunan Raşit, marketlerin satamadıkları ekmekleri fırınlara tekrar iade ettiğini ve sorumluluk almadığını belirtti. Raşit, hükümetin getireceği uygulamayla her marketin ne kadar ekmek satacağının belirlemesi ve fırıncılardan bu yönde ekmek almasının sağlanmasının bir nebze de olsa ekmek zammının önüne geçebilecek bir uygulama olabileceğini söyledi.

Raşit, buğday ithalatının sadece iki şirketin tekelinde olduğu için ekmeğin pahalı” olduğu söylemlerine de açıklık getirerek, “Ülkeye herkes buğday da un da getirebilir. Ancak bu işin ithalatı noktasındaki milyonluk rakamlar dolayısıyla kimse bu işe yanaşmak istemez” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2021, 10:58