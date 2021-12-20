Oy getirici meslekler

Ömer KADİROĞLU
Kuzey Kıbrıs’ta 23 Ocak günü yapılacak olan erken genel seçimlerde doktor ve avukatların sayısı dikkat çekiyor. Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; toplam 400 adaydan 31’i avukat, 17’si ise doktor. Partiler ‘doktor ve avukatların’ halkla en çok temas eden kişiler olduğu gerçeğinden hareket ederek onları ‘oy getirici’ olarak görüyor.
Aday listeleri incelendiği zaman en fazla doktor adayın UBP’de olduğu görülüyor. Buna göre UBP’de 7, CTP’de ise 3 doktor aday var. Avukat adaylar sıralamasında ise CTP önde gidiyor. CTP’nin 50 adayından 8’inin avukat olduğu görülürken, bunu 5 adayla UBP izliyor. HP ve DP’nin listesinde 4’er avukat bulunuyor.
Ulusal Birlik Partisi
Hukukçu adaylar
Savaş Atakan (Lefkoşa) -
Oğuzhan Hasipoğlu (Gazimağusa)
İrem Soyşen (Gazimağusa)
Sultan Vural (Gazimağusa)
Yasemin Öztürk (Girne)
Doktor adaylar
Faiz Sucuoğlu (Lefkoşa) -
Mehmet Başman (Gazimağusa)
Hakan Dinçyürek (Gazimağusa)
Ünal Üstel (Girne)
Özdemir Berova (Girne)
Mehmet Ali Tunçbilek (Girne)
Ali Pilli (Güzelyurt)
Cumhuriyetçi Türk Partisi
Hukukçu adaylar
Tufan Erhürman (Lefkoşa)
Devrim Barçın (Lefkoşa)
Ürün Solyalı (Lefkoşa)
Gaye Astan Çoban (Gazimağusa)
Ongun Talat (Girne)
Fazilet Özdenefe (Girne)
Mustafa İlgen (Girne)
Aslı Murat (Güzelyurt)
Doktor adaylar
Sıla Usar İncirli (Lefkoşa)
Filiz Besim (Lefkoşa)
Ceyhun Birinci (Girne)
Halkın Partisi
Hukukçu adaylar
Berna Çelik Doğruyol (Gazimağusa)
Hanife Demir (İskele)
Raif İlkman (Gazimağusa)
Doktor adaylar
Teksen Köroğlu (Lefkoşa)
Demokrat Parti
Hukukçu adaylar
Ali Tunçtaşlı (Lefkoşa) -
Fatma Öztürk Çatal (Lefkoşa)
Ahmet Demirel (Gazimağusa)
Cemre Sezener (Girne)
Doktor adaylar
Mert Taşkın (Lefkoşa)
Toplumcu Demokrasi Partisi
Hukukçu adaylar
Boysan Boyra (Gazimağusa) -
Tülay Alper (İskele)
Doktor adaylar
Halil Hızal (Lefkoşa) -
Celal Nefesoğlu (Gazimağusa)
Toplumcu Kurtuluş Partisi
Doktor adaylar
Mehmet Çakıcı (Lefkoşa)
Hukukçu adaylar
Zeynep Dönmez (Gazimağusa) -
Yeniden Doğuş Partisi
Hukukçu adaylar
Enver Öztürk (Lefkoşa) -
Halil İbrahim Akçabay (Lefkoşa)
Neslihan Vural (İskele)
Doktor adaylar
Şerife Yeşil (Girne)
Bağımsızlık Yolu
Hukukçu adaylar
Cansu Nazlı (Lefkoşa)
Nazen Şansal (Lefkoşa)
Cemre İpçiler (Lefkoşa)
Aziz Güven (Lefkoşa)
Doktor adaylar
Tağmaç Özberk (Gazimağusa)