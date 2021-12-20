Oy getirici meslekler

Toplam 400 milletvekili adayından 31’i avukat, 17’si doktor

Oy getirici meslekler
banner432

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta 23 Ocak günü yapılacak olan erken genel seçimlerde doktor ve avukatların sayısı dikkat çekiyor. Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; toplam 400 adaydan 31’i avukat, 17’si ise doktor. Partiler ‘doktor ve avukatların’ halkla en çok temas eden kişiler olduğu gerçeğinden hareket ederek onları ‘oy getirici’ olarak görüyor.

Aday listeleri incelendiği zaman en fazla doktor adayın UBP’de olduğu görülüyor. Buna göre UBP’de 7, CTP’de ise 3 doktor aday var. Avukat adaylar sıralamasında ise CTP önde gidiyor. CTP’nin 50 adayından 8’inin avukat olduğu görülürken, bunu 5 adayla UBP izliyor. HP ve DP’nin listesinde 4’er avukat bulunuyor. 

Ulusal Birlik Partisi
Hukukçu adaylar
Savaş Atakan (Lefkoşa)            -
Oğuzhan Hasipoğlu (Gazimağusa)    
İrem Soyşen (Gazimağusa)
Sultan Vural (Gazimağusa)    
Yasemin Öztürk (Girne)

Doktor adaylar                              
Faiz Sucuoğlu (Lefkoşa)                -
Mehmet Başman (Gazimağusa)     
Hakan Dinçyürek (Gazimağusa)     
Ünal Üstel (Girne)        
Özdemir Berova (Girne)        
Mehmet Ali Tunçbilek (Girne)
Ali Pilli (Güzelyurt)

Cumhuriyetçi Türk Partisi 

Hukukçu adaylar
Tufan Erhürman (Lefkoşa)
Devrim Barçın (Lefkoşa)
Ürün Solyalı (Lefkoşa)
Gaye Astan Çoban (Gazimağusa) 
Ongun Talat (Girne)
Fazilet Özdenefe (Girne)
Mustafa İlgen (Girne)
Aslı Murat (Güzelyurt)

Doktor adaylar
Sıla Usar İncirli (Lefkoşa)
Filiz Besim (Lefkoşa)
Ceyhun Birinci (Girne)
        
Halkın Partisi
Hukukçu adaylar
Berna Çelik Doğruyol (Gazimağusa)

banner520
Ayşegül Baybars (Gazimağusa)
Hanife Demir (İskele)
Raif İlkman (Gazimağusa)

Doktor adaylar
Teksen Köroğlu (Lefkoşa)

Demokrat Parti 
Hukukçu adaylar
Ali Tunçtaşlı (Lefkoşa)            -
Fatma Öztürk Çatal (Lefkoşa)
Ahmet Demirel (Gazimağusa)
Cemre Sezener (Girne)

Doktor adaylar
Mert Taşkın (Lefkoşa)

Toplumcu Demokrasi Partisi  
Hukukçu adaylar
Boysan Boyra (Gazimağusa)            -
Tülay Alper (İskele)

Doktor adaylar            
Halil Hızal (Lefkoşa)                -
Celal Nefesoğlu (Gazimağusa)        

Toplumcu Kurtuluş Partisi 
Doktor adaylar            
Mehmet Çakıcı (Lefkoşa)

Hukukçu adaylar
Zeynep Dönmez (Gazimağusa)            -

Yeniden Doğuş Partisi 
Hukukçu adaylar
Enver Öztürk (Lefkoşa)                -
Halil İbrahim Akçabay (Lefkoşa)
Neslihan Vural (İskele)

Doktor adaylar
Şerife Yeşil (Girne)

Bağımsızlık Yolu 
Hukukçu adaylar
Cansu Nazlı (Lefkoşa)        
Nazen Şansal (Lefkoşa)
Cemre İpçiler (Lefkoşa)        
Aziz Güven (Lefkoşa)

Doktor adaylar
Tağmaç Özberk (Gazimağusa)    

Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2021, 10:58
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Dikkatsiz sürdü 19 yaşındaki İlke hayatını...
Dikkatsiz sürdü 19 yaşındaki İlke hayatını...
  1. KIBRIS

banner471

banner455