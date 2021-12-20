Oy getirici meslekler

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta 23 Ocak günü yapılacak olan erken genel seçimlerde doktor ve avukatların sayısı dikkat çekiyor. Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; toplam 400 adaydan 31’i avukat, 17’si ise doktor. Partiler ‘doktor ve avukatların’ halkla en çok temas eden kişiler olduğu gerçeğinden hareket ederek onları ‘oy getirici’ olarak görüyor.

Aday listeleri incelendiği zaman en fazla doktor adayın UBP’de olduğu görülüyor. Buna göre UBP’de 7, CTP’de ise 3 doktor aday var. Avukat adaylar sıralamasında ise CTP önde gidiyor. CTP’nin 50 adayından 8’inin avukat olduğu görülürken, bunu 5 adayla UBP izliyor. HP ve DP’nin listesinde 4’er avukat bulunuyor.

Ulusal Birlik Partisi

Hukukçu adaylar

Savaş Atakan (Lefkoşa) -

Oğuzhan Hasipoğlu (Gazimağusa)

İrem Soyşen (Gazimağusa)

Sultan Vural (Gazimağusa)

Yasemin Öztürk (Girne)

Doktor adaylar

Faiz Sucuoğlu (Lefkoşa) -

Mehmet Başman (Gazimağusa)

Hakan Dinçyürek (Gazimağusa)

Ünal Üstel (Girne)

Özdemir Berova (Girne)

Mehmet Ali Tunçbilek (Girne)

Ali Pilli (Güzelyurt)

Cumhuriyetçi Türk Partisi

Hukukçu adaylar

Tufan Erhürman (Lefkoşa)

Devrim Barçın (Lefkoşa)

Ürün Solyalı (Lefkoşa)

Gaye Astan Çoban (Gazimağusa)

Ongun Talat (Girne)

Fazilet Özdenefe (Girne)

Mustafa İlgen (Girne)

Aslı Murat (Güzelyurt)

Doktor adaylar

Sıla Usar İncirli (Lefkoşa)

Filiz Besim (Lefkoşa)

Ceyhun Birinci (Girne)



Halkın Partisi

Hukukçu adaylar

Berna Çelik Doğruyol (Gazimağusa)



Ayşegül Baybars (Gazimağusa)Hanife Demir (İskele)Raif İlkman (Gazimağusa)

Doktor adaylar

Teksen Köroğlu (Lefkoşa)

Demokrat Parti

Hukukçu adaylar

Ali Tunçtaşlı (Lefkoşa) -

Fatma Öztürk Çatal (Lefkoşa)

Ahmet Demirel (Gazimağusa)

Cemre Sezener (Girne)

Doktor adaylar

Mert Taşkın (Lefkoşa)

Toplumcu Demokrasi Partisi

Hukukçu adaylar

Boysan Boyra (Gazimağusa) -

Tülay Alper (İskele)

Doktor adaylar

Halil Hızal (Lefkoşa) -

Celal Nefesoğlu (Gazimağusa)

Toplumcu Kurtuluş Partisi

Doktor adaylar

Mehmet Çakıcı (Lefkoşa)

Hukukçu adaylar

Zeynep Dönmez (Gazimağusa) -

Yeniden Doğuş Partisi

Hukukçu adaylar

Enver Öztürk (Lefkoşa) -

Halil İbrahim Akçabay (Lefkoşa)

Neslihan Vural (İskele)

Doktor adaylar

Şerife Yeşil (Girne)

Bağımsızlık Yolu

Hukukçu adaylar

Cansu Nazlı (Lefkoşa)

Nazen Şansal (Lefkoşa)

Cemre İpçiler (Lefkoşa)

Aziz Güven (Lefkoşa)

Doktor adaylar

Tağmaç Özberk (Gazimağusa)

Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2021, 10:58