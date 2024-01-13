Erdem: Yanınızdayız

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye - KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Verilen bilgiye göre kabulde Başbakan Ünal Üstel, hükümet olarak parlamentolararası dostluk gruplarının ilişkilerinin ileriye taşınmasına ayrı bir önem verdiklerini vurgulayarak, “Parlamentolar arası dostluk gruplarının ortak hareket etmesi, hayata geçirilmeyi planlanan çalışmaların daha hızlı tamamlanmasını sağlayacaktır” dedi.

Ülkeye önceki gün günü birlik ziyarette bulunan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması ile ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını da kaydeden Başbakan Üstel, “İki devletin ortak çalışmaları KKTC’yi daha güçlü kılıyor. Geçen yıl İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması Haziran ayında imzalanmıştı. Dolayısıyla İktisadi ve Mali İşbirliği anlaşması bu yıl haziran ayında sonlanacaktır. Sayın Cevdet Yılmaz ile yeni yapılacak protokol ile ilgili görüşme yaparak, özellikle sağlık alanında ve altyapı ile ilgili yeni projelerimizin hızlı şekilde hayat geçmesi için bir çalışma gerçekleştirdik. Ortak çalışmalar ve anlaşmalar neticesinde, KKTC güçlenerek dünyayla kucaklaşmaya emin adımlarla yürüyecektir” ifadelerini de kullandı.

Türkiye– KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem de görüşmedeki konuşmasında, “Türkiye’de yapılan seçimler sonrası yeni oluşan Türkiye – KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Heyeti olarak ilk ziyaretimizi KKTC’ye gerçekleştirdik. Güçlü ekibimizle bir kez daha KKTC’nin haklı davasında ve mücadelesinde her zaman yanında olduğumuzu belirtmek isterim” dedi.

Erdem ve heyetinden Ertuğruloğlu’na ziyaret

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC’de temaslarda bulunan, Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Konya Milletvekili Orhan Erdem ve grup üyelerini kabul ederek görüştü.

Açıklamaya göre, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun da yer aldığı görüşmede, KKTC'nin egemen eşitliğini öngören yeni vizyonu ve milli Kıbrıs davasına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

