Kişisel indirim 320 bin lira

Maliye Bakanlığı ile kamuda örgütlü beş sendika arasında matrah dilimleri ve vergi oranları konusunda uzlaşı sağlandı.

Maliye Bakanı Özdemir Berova ile beş sendikanın temsilcileri dün ortak basın toplantısı düzenleyerek uzlaşılan rakamları açıkladı.

Basın toplantısında Maliye Bakanı Özdemir Berova ve beş sendika adına Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Genel Başkanı Metin Atan konuşma yaptı.

Berova, uzlaşılan yıllık vergi dilimleri ve vergi oranları konusunda şunları kaydetti:

“İlk 30 bin TL için yüzde 10, sonra gelen 30 bin TL için yüzde 20, sonra gelen 76 bin TL için yüzde 25, 100 bin 500 TL için yüzde 30, 236 bin 500 TL için yüzde 37.

2024 yılında uygulanacak kişisel indirimin 320 bin TL olması konusunda gerekli düzenleme yapılacak.”

Berova: Uzlaşıdan memnunuz

Maliye Bakanı Özdemir Berova, yıllık matrah dilimleri ve vergi oranlarının belirlenmesi için yapılan çalışmalara değinerek, Başbakan Ünal Üstel’in “az kazanandan az, çok kazanandan çok” anlayışıyla sürdürülen çalışmalarda sendikalarla uzlaşı sağlandığını belirtti.

Berova, uzlaşıdan memnuniyet duyduklarını söyleyerek, oranları şu şekilde açıkladı:

“İlk 30 bin TL için yüzde 10, sonra gelen 30 bin TL için yüzde 20, sonra gelen 76 bin TL için yüzde 25, 100 bin 500 TL için yüzde 30, 236 bin 500 TL için yüzde 37.

2024 yılında uygulanacak kişisel indirimin 320 bin TL olması konusunda gerekli düzenleme yapılacak.”

Atan: Diyalog uzlaşı getirdi

Kamuda örgütlü beş sendika adına açıklama yapan KAMUSEN Başkanı Metin Atan da diyalog içinde, uzlaşıya varılmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Atan, Başbakan Ünal Üstel ve Bakan Berova’ya teşekkür etti.

