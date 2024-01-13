Serdarlı Sağlık ve Kültür Derneği (SER-SAD) olağan genel kurulu gerçekleşti. Serdarlı Hüseyin Yakış Aktivite merkezinde geçtiğimiz Çarşamba akşamı gerçekleşen kurulda 2004 yılında kurulan derneğin, bölgenin gelenek, görenek ve kültürüne sahip çıkarak, gelecek nesillere bunu aktarmayı amaç edindiğine vurgu yapıldı. Düzenlediği sanatsal, kültürel ve elişleri kursları ile bölgedeki her yaş kesiminden insanın yaşamına katkı koyan derneğin çalışmaları takdir topluyor.
Açıklamaya göre Serdarlı Sağlık ve Kültür Derneğinin (SER-SAD) Yönetim Kurulunda görev dağılımı söyle gerçekleşti:
Başkan: İsmihan Yorgancı
Genel Sekreter: Sibel Sancarlı
Sayman: Gülşen Altınbaş
Örgütlenme ve Dış Ilişkiler: Zehra Durak
Eğitim Sekreteri: Ahmet Durak
Basın ve Yayın Sorumlusu: Sevim Yorgancı-Hakkı Yorgancı
Reklâm ve Tasarım Sorumlusu: Fatoş Betmezoğlu
Projeler Sorumlusu: Niyazi Çoban
Sosyal Aktiviteler sorumlusu: Emine Çimen, Özel Pınardan
Faal Üyeler: Münübe Akrep, Şerife Kemaloğllari
Denetleme Kurulu: Ahmet Serdar, Mehmet Öksüzoğlu, Vıjdan Karagözlü
Yedek Denetleme Üyesi: Mehmet Gümüşsoy
Görev dağılımı yapıldı
Serdarlı Sağlık ve Kültür Derneği olağan genel kurulu gerçekleşti
Serdarlı Sağlık ve Kültür Derneği (SER-SAD) olağan genel kurulu gerçekleşti. Serdarlı Hüseyin Yakış Aktivite merkezinde geçtiğimiz Çarşamba akşamı gerçekleşen kurulda 2004 yılında kurulan derneğin, bölgenin gelenek, görenek ve kültürüne sahip çıkarak, gelecek nesillere bunu aktarmayı amaç edindiğine vurgu yapıldı. Düzenlediği sanatsal, kültürel ve elişleri kursları ile bölgedeki her yaş kesiminden insanın yaşamına katkı koyan derneğin çalışmaları takdir topluyor.
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