Görev dağılımı yapıldı

Serdarlı Sağlık ve Kültür Derneği (SER-SAD) olağan genel kurulu gerçekleşti. Serdarlı Hüseyin Yakış Aktivite merkezinde geçtiğimiz Çarşamba akşamı gerçekleşen kurulda 2004 yılında kurulan derneğin, bölgenin gelenek, görenek ve kültürüne sahip çıkarak, gelecek nesillere bunu aktarmayı amaç edindiğine vurgu yapıldı. Düzenlediği sanatsal, kültürel ve elişleri kursları ile bölgedeki her yaş kesiminden insanın yaşamına katkı koyan derneğin çalışmaları takdir topluyor.

Açıklamaya göre Serdarlı Sağlık ve Kültür Derneğinin (SER-SAD) Yönetim Kurulunda görev dağılımı söyle gerçekleşti:

Başkan: İsmihan Yorgancı

Genel Sekreter: Sibel Sancarlı

Sayman: Gülşen Altınbaş

Örgütlenme ve Dış Ilişkiler: Zehra Durak

Eğitim Sekreteri: Ahmet Durak

Basın ve Yayın Sorumlusu: Sevim Yorgancı-Hakkı Yorgancı

Reklâm ve Tasarım Sorumlusu: Fatoş Betmezoğlu

Projeler Sorumlusu: Niyazi Çoban

Sosyal Aktiviteler sorumlusu: Emine Çimen, Özel Pınardan

Faal Üyeler: Münübe Akrep, Şerife Kemaloğllari

Denetleme Kurulu: Ahmet Serdar, Mehmet Öksüzoğlu, Vıjdan Karagözlü

Yedek Denetleme Üyesi: Mehmet Gümüşsoy