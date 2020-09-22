2 yaralı hastanede

Suna ERDEN

Gönyeli’de meydana gelen kazada yaya geçidinde yürüyen üniversite öğrencileri

Zelal Erkan (21) ve Emel Al Enezı̇’ye (20) çarparak ağır yaralanmalarına neden olan motosiklet sürücüsü Halim Yıldız (25) hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı.



Soruşturmayı yürüten polis, kazanın 15 Eylül 2020 tarihinde saat 19.50 sıralarında Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, yönetimindeki GN 223 plakalı motosiklet ile dikkatsiz bir şekilde Lefkoşa istikametine doğru seyreden Halim Yıldız’ın o esnada yaya geçidinde, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Zelal Erkan ve Emel Al Enezı̇'ye çarptığını belirtti.Polis, kaza sonucu ağır yaralanan Emel Al Enezi’nin Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını söyledi. Polis, Emel Al Enezi’nin genel cerrahi, Zelal Erkan’ın ise ortopedi servisinde müşahede altında olduğunu açıkladı.Kazanın ardından hafif yaralanan sürücünün tedavisinin ardından gözaltına alındığını kaydeden polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattıklarını ifade etti. Zanlının soruşturma amaçlı 6 gündür tutuklu olduğunu kaydeden polis, teminat talep etti.Mahkeme, zanlının 12 bin 500 TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması koşulları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2020, 10:48