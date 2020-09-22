2 yaralı hastanede

Suna ERDEN
Gönyeli’de meydana gelen kazada yaya geçidinde yürüyen üniversite öğrencileri
Zelal Erkan (21) ve Emel Al Enezı̇’ye (20) çarparak ağır yaralanmalarına neden olan motosiklet sürücüsü Halim Yıldız (25) hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Polis, kaza sonucu ağır yaralanan Emel Al Enezi’nin Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını söyledi. Polis, Emel Al Enezi’nin genel cerrahi, Zelal Erkan’ın ise ortopedi servisinde müşahede altında olduğunu açıkladı.
Kazanın ardından hafif yaralanan sürücünün tedavisinin ardından gözaltına alındığını kaydeden polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattıklarını ifade etti. Zanlının soruşturma amaçlı 6 gündür tutuklu olduğunu kaydeden polis, teminat talep etti.
Mahkeme, zanlının 12 bin 500 TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması koşulları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2020, 10:48