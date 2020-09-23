Uluslararası bir başarı

Almanya’nın Stuttgart şehrinde 75 ülkeden şeflerin yarıştığı 2020 IKA Culinary Olympics Aşçılık Olimpiyatları’na KKTC adına katılarak altın madalya kazanan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Uzman Pasta Şefi Pınar Barut, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı’nda bugün gerçekleşen kabulde, Şef Pınar Barut, katıldığı yarışma ve çalışmalarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya bilgi verdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, global ölçekte elde ettiği üstün başarı nedeniyle Pınar Barut’u tebrik eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, uluslararası yarışmalarda Kıbrıslı Türkleri temsil etmenin öneminin altını çizdi.



Pınar Barut’un elde ettiği başarının ülkenin tanıtımı açısından da önemine değinen Cumhurbaşkanı Akıncı, kültür-sanat, bilim gibi alanların sınır tanımadığına vurgu yaparak, bu alanlarda başarı elde eden kişilere sahip çıkılmasının toplumsal bir sorumluluk olduğunu kaydetti.Cumhurbaşkanı Akıncı, Pınar Barut’a çalışmalarında başarılar diledi.