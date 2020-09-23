Ekonomi güçlenecek

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı, Başbakan Ersin Tatar, dün Güzelyurt'u ziyaret etti.

Yapılan açıklamaya göre Tatar, Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Kampüsü'nde eğitim çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Üniversitenin Güzelyurt ve bölge için ekonomik ve kültürel değerine vurgu yapan Tatar, Güzelyurt'un gelişmesine ivme kazandırdığını söyledi. Ülkeye öğrencilerin gelmesine yönelik çalışmaların sürdürdüklerini belirten Tatar, salgın süreci ve ekonomik faaliyetleri, insan odaklı yürütmeye devam edeceklerini ifade etti.

"Güzelyurt'un kalkınması, KKTC'nin kalkınmasıdır" diyen Tatar, Güzelyurt'un su kaynaklarının artırılması ve altyapısının güçlendirilmesi için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Güzelyurt için bu seçimde de çeşitli yorumlar yapıldığına işaret eden Tatar, “Birileri her fırsatta Güzelyurt’ vermek istiyor. Biz Güzelyurt’u vermeyiz. Güzelyurt tartışması bitmiştir. Birlikte inşa edeceğimiz güçlü, güven içinde yeni geleceğimizde, Güzelyurt en güzel değeri bulacaktır" ifadelerini kullandı.

Hastane inşaatını inceledi

Öte yandan Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarıyla yapımı devam eden Acil Durum Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Tatar, Sağlık Bakanı Ali Pilli ve beraberindekilerle dün saat 09.00’da Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi (LBNDH) yanındaki inşaat alanına gitti.



Tatar buradaki inceleme öncesi basına yaptığı açıklamasında, COVİD-19 salgını sonrasında yaşanabilecek her türlü afetlerde de hizmet verebilecek Acil Durum Hastanesi’nin yapımının Ekim ayının ilk haftası tamamlanacağını ve KKTC sağlık sisteminin önemli bir ayağı olacağını söyledi.

Su, 25 Eylül’de akabilir

Ülkedeki su sıkıntısına da değinen Tatar, 6 aydan beri denizde yapılan onarım çalışmalarının artık sona yaklaştığını ve 25 Eylül itibarıyla Türkiye’den gelen suyun Geçitköy Barajı’na akması için gayretlerin en üst noktaya çıkarıldığını aktardı.

Benzincilere güvence verdi

Bu arada Ersin Tatar, Levent Çağdal Başkanlığı'ndaki Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği heyetini kabul etti.

Çağdal, görüşmede, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nın hazırladığı yeni tüzüğü gündeme getirerek, bu tüzüğün yeni istasyon açılmasına olanak sağlayacağını söyledi ve buna tepkili olduklarını ifade etti.

Ersin Tatar da, söz konusu tüzüğün Benzinciler Birliği'nin de görüşleri alınarak düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Tatar, "Yeni benzin istasyonu izni söz konusu değildir. Böyle bir şey gündemimizde yoktur. Yeni bir çalışma olacaksa, sizlerin de görüşleriniz alınarak yapılması gerekmektedir" dedi.

Tatar, pandemi nedeniyle benzin satışlarının hayli düştüğünü belirterek, ekonominin tüm çarklarını döndürecek unsurları hep birlikte geliştirmenin önemine vurgu yaptı.