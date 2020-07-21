Lefkoşa’da bayram coşkusu

Ömer KADİROĞLU-Hüseyin ÇİÇEK

Kıbrıs Barış Harekâtının 46. yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlandı.

Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenen törene büyük küçük, genç yaşlı ,kadın erkek yüzlerce kişi akın etti.

Ellerinde Türkiye ve KKTC bayraklarıyla tören alanını dolduran vatandaşlar ve minikler bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Özellikle salgın nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evde geçirmek zorunda kalan minikler, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın keyfini çıkardı.

Aileleriyle resmi geçit törenini büyük bir ilgiyle izleyen çocuklar, Türk Yıldızları’nın gösterisi sırasında ise daha büyük bir mutluluk yaşadı.

Bu arada salgın nedeniyle tören alanındaki önlemler de dikkat çekti. Oturma düzeni sosyal mesafe gözetilerek hazırlanırken, katılımcılar maske takmayı ihmal etmedi.



Miniklerden örnek davranış

Gazimağusa’da da anaokulu öğrencileri Atatürk Büstü’ne çelenk koyarak, şehit mezarlarını ve müzelerini ziyaret etti. Öğretmenleri ile birlikte, önce Atatürk’ün, anıttaki heykeline çelenk koyan çocuklar, ardından ise Gazimağusa’da bulunan şehit mezarları ile Canbulat Müzesi’ni gezdi. Miniklerin bu örnek davranışı herkesin takdirini topladı.

