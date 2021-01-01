‘Satmadım’ dedi ve iade etti

Suna ERDEN

Lefkoşa’da kuyumcudan 4 bin lira değerinde altın kolye çalan Saif Talısı, 6 gün sonra otoparkta bağırıp, çağırıp çevreye rahatsızlık verdiği esnada yakalandı.

Çalınan kolye zanlının üzerinde bulunurken, ayrıca kamera görüntülerinden de suçu işlediği tespit edildi.

Ülkeye öğrenci olarak gelen ancak son 21 gündür kaçak durumuna düşen zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddialar aktarılarak, teminat talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 23 Aralık 2020 tarihinde Lefkoşa'da Girne Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Altınbaş Kuyumculuk içerisinden 4 bin TL değerindeki altın kolyeyi çaldığını söyledi.

Polis, olayın 24 Aralık’ta bildirildiğini, soruşturma başlatıldığını ve zanlının aranan şahıs ilan edildiğini kaydetti.

Polis, aranan zanlının önceki akşam 20.00 sıralarında Lefkoşa Türk Belediyesine ait otopark alanı içerisinde bağırıp çağırmak suretiyle çevreyi rahatsız verdiği esnada tespit edilerek gözaltına alındığını ifade etti.

Polis, çalınan altın kolyenin zanlının üzerinde bulunduğunu açıkladı.

Polis memuru, ayrıca incelenen kamera kayıtlarından da takıyı zanlının çaldığının tespit edildiğini vurguladı. Polis, zanlının ülkede öğrenci statüsünde olduğunu ancak muhaceretini yenilememesi nedeniyle 21 gün kaçak olarak ikamet ettiğini kaydetti. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 20 gün süreyle Merkezi Cezaevi'nde tutuklu beklemesine emir verdi.