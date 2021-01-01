Bir kişi yaralandı

Kırmızı ışıkta durmayan sürücü trafik kazasına neden oldu

Bir kişi yaralandı
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Lefkoşa’da dün sabahın erken saatlerinde meydana gelen kaza sonucu bir kişi yaralandı.Kaza, Mehmed Edis isimli sürücünün kırmızı ışıkta durmayıp yoluna devam etmesi ve Ahmet Demir yönetimindeki araca çarpması sonucu gerçekleşti. Kazada Edis yaralanmazken, Ahmet Demir, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Elde edilen bilgilere göre; dün sabah saat 05.35 sıralarında LH 138 plakalı aracıyla Mehmet Akif Caddesi’nden Başbakanlık trafik ışıklarına doğru seyreden Mehmed Edis trafik ışıklarına geldiği sırada kırmızı ışık yandığı halde dikkatsiz bir şekilde geçiş yaptı.  Selçuklu Caddesine geçmek için yoluna devam eden sürücü, o esnada Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde RJ 423 plakalı araca çarptı.
Kaza sonucu yaralanan RJ 423 plakalı araç sürücüsü Ahmet Demir Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan tetkiklerin ardından 
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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