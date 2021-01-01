Aranan şahıslar var

Suna ERDEN

Lefkoşa’da Gideon Jeffrey Uwadiale’nin evini basıp darp ve soygun suçu işleyen Godwin Obediah Agbedi ve Andrew Osemudiamen Okhırıa hakkındaki soruşturma devam ediyor. Daha önce tutuklanan Osagie Okoromu ile Victory Osaghae’nin suçsuz olduğu anlaşıldı. Osagie Okoromu ile Victory Osaghae serbest bırakılırken, üç zanlı mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, soygun ve darp olayının 22 Aralık 2020 tarihinde Lefkoşa’nın Hamitköy bölgesinde bulunan bir apartmanda meydana geldiğini söyledi.

Polis, Godwin Obediah Agbedi ve Andrew Osemudiamen Okhıria’nın beraberindeki 3 kişiyle kendilerine borcu olduğu gerekçesiyle Gideon Jeffrey Uwadiale’nin evine izinsiz girdiğini söyledi.

Polis, zanlıların Uwadiale’yi darp ettiklerini, çantasını, tıraş makinesini, bazı şahsi eşyalarını, 5 bin TL parasını, iPhone 6 S Plus marka cep telefonunu ve laptopunu zor kullanarak alarak soygun suçunu işlediklerini anlattı.

Polis, şikâyet üzerine ilk etapta Godwin Obediah Agbedi’nin tutuklandığını, ardından Andrew Osemudiamen Okhıria’nın gözaltına alındığını açıkladı. Polis, olaya karıştığı tespit edilen 3 kişinin daha arandığını söyledi.

Olay yerinde çok sayıda güvenlik kamerası olduğunu kaydeden polis, görüntülerin incelemesinin sürdüğünü belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranan 3 kişi olduğunu belirterek, 8 gün ek tutukluluk talep etti.