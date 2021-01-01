Niye tecrit edildik?

9 Eylül İlkokulu Okul Aile Birliği, okuldaki bazı öğretmen ve öğrencilerin Covid -19 testlerinin pozitif çıkmasın ardından, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlarla ilgili sorular yöneltti.

Aileler adına yapılan açıklamada, 9 Eylül İlkokulu’nda uygulanan izolasyonun başka okullar için geçerli olup olmadığı soruldu.

Çocuklarını 15 gün okula göndermeyen ve testleri negatif olduğu halde ailelerin niye tecrit edildiğini soran okul aile birliği endişeleri gidermek için daha kapsamlı bir açıklama beklediğini duyurdu.

Aileler Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne şu soruları yöneltti:

1- Temaslı takibinde okulumuza uygulanan izolasyonun benzer örnekleri var mı? Yoksa ilk kez 9 Eylül İlkokulu için mi uygulandı? İlk kez uygulanmışsa uygulamadaki esas gerekçeleriniz nelerdir?

2- Okulda yapılan tarama neticesinde, okulun yüzde 95’i negatif sonuçlanmış yüzde 2’si okula gelmemiş ve hiçbir şekilde temaslı olmamışken geriye kalan yüzde 3’lük nüfusu kapsayan temaslı ve vakalar için bu kararın alınması ailelerimizde daha fazla vaka mı) var kaygısına neden olmuştur. Bu haklı endişeleri gidermek amaçlı daha kapsamlı bir açıklama beklenmektedir.

3- Covid-19 salgını dolayısı ile yaklaşık 15 gündür çocuğunu okula göndermeyen, göndermemesine rağmen PCR testi yaptırıp test sonucu negatif olan çocuklarımızın aileleri niye tecrit edildi? Bu aileler için daha esnek kararların, özel izinlerin alınması söz konusu olabilir mi?

4- Test sonuçları negatif olmasına rağmen aileleri ile birlikte ev karantinasına alınan çocukların psikolojik durumları düşünüldü mü?

5- On beş günlük izole kalınmasından dolayı özel sektörde çalışan ailelerin mağduriyetleri konusunda ne tür önlemler düşünülmüştür?

6- On beş günlük izole süresince market, eczane, banka vs. gibi ihtiyaçların tedariğinde ne tavsiye edilmektedir?

7- KGS’ye girecek 5. Sınıf öğrencilerinin mağduriyeti konusunda ne gibi önlemler alınacaktır?