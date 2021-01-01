Göçmen merkezinden kaçtı

Güney Kıbrıs’a yasa dışı yollardan geçtiği tespit edilerek, Rum polisi tarafından gözaltına alınan Edim Aykut Van Buruggen’in Menoyia'daki ana göçmen merkezinden kaçtığı duyuruldu. Rum haber kaynakları, Buruggen’in önceki akşam kaçtığını bildirirken, polis de 1.80 boyunda beyaz tişört ve kot pantolon giydiğini belirtti ve görenlerin ihbar etmesini istedi.

Zanlının fotoğrafını yayınlayan polis, zanlıyı görenlerin polisi aramasını istedi.

TIR’a binip kaçmıştı

Edim Aykut Van Buruggen, 2016 yılında Futbolcu Mehmet Yıldız’ın elmacık kemiğini kırdıktan sonra Girne Turizm Limanından TIR’ın arkasına saklanarak ülkeden kaçmış, 2 ay sonra Ercan’dan giriş yaparken tutuklanmıştı. Buruggen, “Vahim zarar ve ciddi darp” suçlarından cezaevine gönderilmişti.