Çiğdem AYDIN

Diyalog’a konuşan ülkenin tanınmış siyasileri; 2020 yılında meydana gelen Coronavirüs vakaları yüzünden hem sağlık hem de ekonomik alanda ciddi sıkıntıların yaşandığını belirtirken, 2021 yılına ilişkin beklentiler konusunda umutlu konuşmadı. Siyasilere göre; 2021 yılında yine sağlık ve ekonomik sorunlar ön planda olacak.

2021’de bazı partilerde taşların yerinden oynayacağını belirtenler olduğu gibi, siyasete olan güvenin daha da azalacağını itiraf edenler de oldu. Siyasilerin büyük bir çoğunluğu 2021 yılına ilişkin beklentilerden söz ederken pek umutlu konuşmadı.

Ne dediler…?

Gülşah Sanver (HP Milletvekili)

“2020 yılında siyasete girmiş olduğum günden beridir yaşadığım şokların daha da büyüklerini yaşamaya devam ettim. Pandemi zaten hepimizi etkiledi. 2021 yılından beklentim 6. aydan sonra pandeminin etkisini yitirmesini ve normal hayatımıza dönmemizdir. Ayrıca Halkın Partisi’nin tek başına iktidara gelmesi. Çünkü bu ülkenin inanının gerçekten kendisi için çalışacak ve menfaat gütmeyecek bir siyasi partiye ihtiyacı vardır ve bu parti de halkın içinden doğan Halkın Partisidir.”

Erkut Şahali (CTP Milletvekili)

“2020’de tüm dünya için Covid-19’dan daha önemli bir şey olmadı. Bunun dışında, Kıbrıs’ta hala federal çözüme ulaşılmamasından daha hayati gördüğüm başka bir şey yoktur. Çünkü 2020 yılında Kıbrıslı Türkler dünyada biraz daha küçüldü daha görünmez hale geldi. Özellikle de Doğu Akdeniz’de yaşananlar ve Kıbrıslı Türklerin bu yaşananlarda hiç hesaba katılmaması ve görülmemesi benim için çok üzücü idi.

2021’den beklentim öncelikle sağlıktır. Sağlığın kaybedilmesi geriye kalan tüm varlıkların görünmez olmasına yol açar. Sağlıklı yaşamak için herkesin dört elle sarılmasını dilerim.”

Aytaç Çaluda (UBP Milletvekili)

“2020 yılında benim için en önemli olay Mustafa Akıncı’nın benim Bakanlığımı veto etmesidir. Tamamen siyasete kurban edildim. Hukuk dışı bir davranışa maruz kaldım. Hak etmediğim bir durumdu. Bu konu siyasi alet olarak kullanıldı.

2021’den beklentim salgının kaybolması, hayatın normale dönmesi, ekonomik sektörlerin kendini bulması. Bana göre 2021’de Kıbrıs’ın siyasetinde çok büyük değişiklikler olacak, taşlar yerinden oynayacak. Kurultayımız var, seçim var.”



Fikri Toros (CTP Milletvekili)

“2020 yılında benim için hiçbir şey olmadı diyebilirim. En büyük olay güzel bir şey olmaması… Ne süreç hareketlendi, diplomasi yapmadık, seyahat etmedik, Güney Kıbrıs’a bile gitmedik. Hep olumsuzlukları yaşadık.

2021 yılından Kıbrıs sorununun çözüm sürecinde yeni bir canlanma bekliyorum. Birçok tarafın da ifade etliği gibi evrimsel yaklaşımla farklı bir süreç bekliyorum. Pandemiye karşıya mücadelenin devam edeceğini düşünüyorum. Uluslararası dayanışma daha çok gündeme gelecek biz bu dayanışmanın dışında olduğumuz için yardım paketi gerekiyor bize kurtarma paketi için girişim görmek istiyorum.”

Hüseyin Angolemli (TDP Milletvekili)

“2020 yılı benim için en önemli olay Corona olayıydı. Bunların dışında Kıbrıs Türk halkının iradesine müdahale edilmesi benim için üzücü oldu.

2021 yılından sağlık bekliyorum. Pandemi ile mücadele ile geçecek gibi görünüyor umudum bu süreçte sağlık ve ekonomiyi doğru düzgün ve adil bir şekilde yönetecek bir hükumet olsun yoksa halimiz ülke olarak perişandır.”

Afet Özcafer (DP Genel Sekreteri)

“2020 yılında en olay pandemidir. Oğlum çok başarılı ameliyatlara imza attı, insanların hayatını sağlıkla etkiledi. Benim için gurur verici oldu. Mehmet Özcafer diğer oğlum o da babasından işini devir aldı ama maalesef pandemiden dolayı o da sıkıntılı süreç yaşadı.

2021 yılından beklentim sağlık, özellikle de gençlerin önünün açılabileceği bir dönem yaşamayı diliyorum.”

Erdoğan Sorakın (CTP Genel Sekreteri)

“2020 yılında beni etkileyen şeyler seçimlere yapılan müdahaleler ikincisi de müzakere sürecinde hiçbir şey yapılmaması. Kıbrıs sorunun çözümü ile ilgili hiçbir adım atılmadı, üzerine Kıbrıs Türk halkının 20 yıl geriye götürülmesi üzücü oldu.

2021 yılından ekonomik anlamda çok ciddi bir beklentim yok. Siyasetin bu anlayışla daha da geriye götürüleceğini düşünüyorum.”

Mehmet Çakıcı (TKP –YG Genel Başkanı)

“2020 Coronavirüsün ortaya çıkışı en önemli olay oldu. Kendi açımdan Pembe Köşk’le ilgili aşıların gelmesi oldu. Ülkenin ekonomik ve siyasi olarak dar boğaza girmesi beni çok etkiledi.

2021 yılında beklentim bir genel seçim olması ve düzgün bir siyasi anlayışın parlamentoda olması… Bilimin Coronavirüsü baskılaması umudunu taşıyorum.”

İzzet İzcan (BKP Genel Sekreteri)

“Benim için pandemi dışında iki önemli şey oldu. Birincisi Ankara’daki hükümetin Kıbrıs Türk toplumunun iradesine müdahalesi… Ciddi bir müdahale yaşadık. Kıbrıs Türk toplumunun iradesi ayaklar altına alındı. Bir diğeri de dünyada yaşanan Ortadoğu’da ve diğer yerlerde yaşanan emperyalistlerin saldırıları sonucu insanların ölmesi.

2021’den beklentim Kıbrıs sorununda bir diyalog başlaması ve irademize yapılan saldırıların son bulması…”

İsmail Bozkurt (Yazar)

“Yılın en önemli olayı pandemi oldu. İkincisi Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşananlar iç sorunlar ve UBP kurultayı üzücü olaylara sahne oldu ne yazık ki.

2021 yılından en büyük beklentim pandeminin etkisinin azalması… Aşı kampanyaları başarılı olursa 2021 yılında virüs etkisini kaybetmesini bekliyorum. Onun dışında tabi ki, memlekette olacak olan erken seçim konusunda ne getirecek ne götürecek onu görmek istiyorum. Kıbrıs sorununda radikal bir farklılık beklemiyorum ben.”

Ergün Vehbi (Emekli Milletvekili)

“2020 benim için felaketler yılı oldu. Ekonomi tam altüst oldu, kimseden ses seda çıkmıyor. İnsanlar da siyasiler de sessiz anlamak mümkün değil.

2021 yılında hükümetin amatörlüğü bırakıp ciddi ciddi sorunları ele alıp yapmalarını umuyorum. Bu hükümet bana ciddiyetsiz geliyor. Coronavirüsten de önemli bana göre ekonomik sorunlardır. Derhal ekonomik bir plan yapıp hayata geçirmeleri gerekiyor.”

Hakkı Atun (Eski Başbakan)

“2020 yılı gerek siyasi gerekse dünyanın genel sağlığı açısından hiç de iç açıcı olmadı. Bilhassa

Covid-19’un kaynakları verimli ve düzgün kullanmayanlar için ciddi bir ders olduğunu düşünüyorum. Ülkeler çok egoist davranmaktadır, bundan sonra çok daha akıllı davranmalıdır insanoğlu. Siyasi açıdan bugünkü durum itibariyle ülkenin yönetimini kifayetsiz buluyorum. Çok köklü bir reform yapılmalıdır. Başkanlık sistemine geçilmesi gerektiğini düşünüyorum.

2021 yılı için beklentim siyasilerin popülist yaklaşımlardan uzaklaşmaları, kamu yönetimini en verimli en insancıl biçimde kurgulamaları… Üçlü kararnameleri kaldırmaları ve halkın saygısını yeniden kazanmaları gerekiyor.”