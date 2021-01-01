Kuzeyde 19, güneyde 632 yeni vaka

Coronavirüs güncel verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 19, Güney Kıbrıs’ta ise 632 yeni vaka tespit edildi, 6 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye’de ise 14 bin 380 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 322 olduğunu, 12'si yerel 19 pozitif vakaya rastlandığını, 12 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 12 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli’nin açıklamasına göre Corona’da son durum şöyle: yapılan toplam test sayısı 329 bin 716, toplam vaka sayısı bin 574, iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı bin 344, tedavisi devam eden vaka sayısı 224 ,pandemi merkezindeki hasta sayısı 47, pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 176, toplam kaybedilen hasta sayısı 6, yoğun bakımda yatan hasta sayısı ise 1.

Güneyde 6 can kaybı

Güney Kıbrıs’ta da son 24 saate 632 yeni Covid-19 vakasına rastlandı, 6 kişi ise hayatını kaybetti. Ölen kişilerin, 79 ile 90 yaşları arasındaki 5 erkek ve bir kadın hasta olduğu bildirildi. Toplam 12 bin 643 test yapıldı, bunların 3,739’u PCR, 8,904 adeti ise hızlı test olduğu açıklandı. Kaybedilen hastaların tümümde başka kronik rahatsızlıklar olduğu da belirtildi.

Türkiye'de 239 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de ise son 24 saatte 2219 yeni hasta tespit edildi, 239 kişi vefat etti.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 178 bin 217 Covıd-19 testi yapıldı, 14 bin 380 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 918 oldu, 22 bin 21 kişinin COVID-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 100 bin 650'ye yükseldi.