Siftahsız gün çok

Hüseyin ÇİÇEK

Covid-19 salgını nedeniyle, yüz yüze eğitime ara verilmesi, buna bağlı olarak öğrencinin gelmemesi ve turizmin kapalı olması taksicileri de iflas noktasına getirdi. Üniversite şehri olan ve gelirinin büyük kısmını öğrenciden kazanan Gazimağusa’da çalışan taksiciler, günlük kazançlarının 100 TL’yi dahi bulmadığını, bazı günler siftah bile yapmadıklarını ifade etti. Diyalog’a konuşan taksi şoförleri, eve ekmek götüremediklerini, hatta arızalanan araçlarını tamir ettirecek güçlerinin kalmadığını dile getirdi.

Ne dediler

Mahmut Coşkun(Uluslararası Taksiciler Birlik Başkanı)

“Covid-19 salgını, tüm dünyada olduğu gibi KKTC ekonomisinde de tahribat yaptı. Taksiciler, salgının ekonomik olumsuzluğundan en fazla etkilenen kesimlerden biri oldu. Şoförlerimiz evlerine ekmek parası götüremeyecek duruma geldi. Arızalanan araçları tamir ettirebilecek para kimsede yok. Taksi sektörü faizle para çekerek veya başka birinden borçlanarak ihtiyaçlarını karşılayabilecek duruma geldi. Devletin, bu taksi şoförlerine, en azından asgari ücretin yarısını olsun vermesi gerekir. Şunu da belirtmem gerekiyor ki biz taksiciler, Covid-19 için gereken önlemleri almış durumdayız. Taksi şoförlerinin oturduğu koltuklar, şeffaf bölme ile ayrılmıştır.”

Ercan Köz

“İşler çok kötü, günde 3 yolcu taşıyarak, 50 ya da 60 TL ile evime dönüyorum. Bu da mazot parama bile yetişmiyor. Ben ailemi nasıl geçindireyim. Öğrenci yok, turist yok, yerli halkın da büyük çoğunluğunun kendi araçları var. Biz nasıl para kazanalım. Umarım, şubat ayında yüz yüze eğitim başlar, biz de biraz nefes alırız.”

Sabahattin Kurt

“Sabahtan bu yana 4 müşteri taşıdım, bu da 80 TL yapıyor, gerisini siz düşünün. Mazot paramızı bile karşılayamıyoruz. Eve ekmek götürmekte zorlanıyoruz. Arızalanan araçlarımızı dahi tamir ettirecek gücümüz yok. Turist ve öğrenciler bizi ayakta tutuyordu, şimdi ikisi de yok. Umarım tez zamanda bu Corona kabusu biter de hayat normale döner.”

Cihan Yazıcı

“Durumumuz çok kötü… Üniversitenin açılmaması bizi oldukça kötü etkiledi. Şubat ayında kredi çektim, taksitlerini, kendimin ve çocuklarımın boğazından kısarak, güçlükle ödeyebiliyorum. Umudumuz, açıklandığı gibi üniversiteler Şubat ayında yüz yüze eğitime başlar.”

Mehmet Ergül

“İşler çok kötü gidiyor, günde 10 müşteri ancak taşıyorum. Bize devlet desteği de yok… Umarım üniversite açıklandığı gibi Şubat ayında açılır. Belki o zaman işlerimiz biraz yoluna girer. Zaten turizm diye bir şey kalmadı, bari öğrenci gelsin.”

Cafer Düzenli

“Taksicilerin dayanabileceği en fazla bir bilemediniz 2 ayları var. Bıçak kemiği çoktan delip geçti. İş yapamıyoruz, para kazanamıyoruz… Ne yapalım yani yasa dışı işler yaparak mı yolumuzu bulalım. Hükümet bizi suça teşvik ediyor. Aracımızı tamir ettiremiyoruz, gece yattığımızda, aracımız arızalanmasın diye dua ediyoruz. Arıza yaparsa tamir ettirebilecek para yok. Turizm bitti umudumuz öğrenciler. Umarız şubatta öğrenciler gelir ve biraz iş yapabiliriz.”