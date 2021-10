2022 daha iyi geçecek

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Antalya Turizm Fuarı, konaklama, acente, transfer sektörlerinin profesyonellerini bir araya getirdi. Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde GMT Fuarcılık tarafından düzenlenen fuarın açılışında yaptığı konuşmada, salgından en fazla etkilenen sektörlerin başında turizmin geldiğini belirtti.

Turizmi eski günlerine getirmek için yoğun tempo içinde olduklarını ifade eden Ataoğlu, pandemi sürecini başarılı bir şekilde yönettiklerini, 2022'nin daha iyi geçeceğini umduklarını söyledi.

Türkiye'nin de her zaman KKTC'yi desteklediğini dile getiren Ataoğlu, "Türkiye her zaman yanımızda olmaya devam ediyor, salgın boyunca da desteğini hissettik. Aşı konusunda da anavatanın destekleri asla göz ardı edilemez. Turizm konusunda da her zaman el uzatan, ülkede turizmin gelişmesine katkı sunan Kültür ve Turizm Bakanımıza da teşekkür ediyorum. Yeni dönemde iş birliğimizi artırarak devam ettireceğimizi her platformda konuşuyoruz ve hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

KKTC en güvenilir ülke

Ataoğlu, pandemi sürecini başarılı bir şekilde yönetilip, vakaların düşük seviyede seyrettiği ve sağlık sisteminin de sorunsuz çalıştığı KKTC’nin “en güvenilir ülke” olduğunu belirtti.

Pandeminin başladığı yıl olan 2020 yılı yaz turizm sürecinde bakanlık olarak alınan hijyen tedbirleri sayesinde hem 2020, hem de 2021 turizm sezonunun sıkıntısız bir şekilde geçtiğini anlatan Ataoğlu, bu tecrübeler sayesinde 2022 yılının da çok daha iyi geçeceğini vurguladı.



Ataoğlu, bakanlık olarak, Covid-19 salgınının sektör üzerindeki olumsuz etkilerini asgari düzeye indirmek amacıyla hızlı bir şekilde dünyanın ilk örneklerinden biri olan “Güvende Kal Sertifikasyon Programı”nı hayata geçirdiklerini dile getirerek, ülkeye gelen turistleri sağlıklı ve hijyenik ortamlarda ağırladıklarını anlattı.Yılın 12 ayında güneşin eksik olmadığı Kuzey Kıbrıs’ta turizm 12 ay yapılabileceğini söyleyen Ataoğlu, aşılarını tamamlamış tüm turistleri, hijyenik sertifikalı otellerde ağırladıklarını söyledi.Kuzey Kıbrıs’ı görmeyen herkesin en kısa sürede KKTC’yi ziyaret etmesini de isteyen Ataoğlu, ülkenin doğal ve tarihi güzelliklerini keşfetmek için herkesi Kuzey Kıbrıs’a davet etti.

KKTC modern bir stant ile tanıtılıyor

Ülkenin uluslararası platformlarda tanıtılması ve pazarlanması amacıyla, 27 -28 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Antalya Turizm Fuarı’na 60 m2’lik modern tasarım bir stant ile katılım gerçekleştiriliyor.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Antalya Turizm Fuarı’nda KKTC, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu başkanlığındaki Turizm profesyonelleri, sektör temsilcileri ve Bakanlık yetkililerinden oluşan bir heyet ile temsiliyet gösteriyor.

20 ülkeden 2 bini aşkın yabancı seyahat acentesinin katılacağı fuar, bu yıl tüm dünyada yaşanan pandemi sürecinde turizm endüstrisine heyecan, motivasyon ve hareket katmak amacı ile düzenleniyor.

