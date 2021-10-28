Duyarlı davranış

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Gençlik Kolları Ece Bakım evine ziyaret gerçekleştirerek, yaşlılarla sohbet etti, bazı temel ihtiyaçlarını giderdi.

Yapılan ziyarette YDP Gençlik kolları tarafından bakım evinde kalan insanlara temel ihtiyaç desteği yapıldı.

YDP Gençlik Kolları Başkanı Erşah Sabit Yılmaz, yaşlıların, milli ve manevi değerleri yaşatarak, gelecek nesillere aktarılmasında köprü görevi üstlenen kişiler olduğunu ifade etti.



Yılmaz yaptıkları ziyaret ile ilgili şunları söyledi:“Yaşlılarımız, milli ve manevi değerlerimizi yaşatarak, gelecek nesillere aktarılmasında köprü görevi üstlenen, değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan, toplumsal hayatımızın en kıymetli hazinelerindendir. Tecrübelerinden istifade ettiğimiz, kendilerini kıymetli bir bilgi hazinesi olarak kabul ettiğimiz, bizlere her konuda yol gösteren değerli büyüklerimize gösterdiğimiz hürmet; hiç şüphesiz, genç nesiller olarak bizlere örnek teşkil edecek bir davranış olarak toplumsal birliğimizin ve geleceğimizin de teminatıdır. Onların toplumla bütünleşmelerini ve yaşama bağlı kalmalarını sağlamak hepimizin görevidir.”