Tutuksuz yargılama

Suna ERDEN

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, sahibi olduğu yatırım şirketinde çalışan personeli tehdit ettiği, zorla borç senedi imzalattırdığı iddiasıyla tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının yakınları ve çalışanları mahkemede görevli basın mensubuna saldırdı; iterek telefonunu düşürdü ve tutarak görüntü almasını engelledi.

Girne Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada zanlının çalışanı D.K. isimli 22 yaşındaki genç kıza 26 bin 860 liralık senedi imzalatmak için “İmzalamazsan sana yapacağımı biliyorum.



Bu borcu ödemezsen aileni de bulurum. Seni bu adada barındırmam ve yaşatmam. Sana bu sektörde hiçbir şekilde ekmek yedirmeyeceğim” sözleriyle tehdit ettiği belirtildi.

Seni yaşatmam

Duruşmada iddiaları aktaran polis, olayın 25 Ekim 2021 tarihinde saat 11.00 sıralarında Girne’de meydana geldiğini söyledi. Polis, Omio isimli yatırım şirketinin işletmecisi olan zanlı Buray Büsküvütçü’nün müşterileri başka şirketlere yönlendirdiği gerekçesiyle yanında çalışan D.K.’yi işten çıkarmaya karar verdiğini söyledi. Polis, zanlının D.K. için kiraladığı eve ödediği 26 bin 860 TL’yi geri almak için notere götürdüğünü ifade etti. Polis, zanlının burada D.K.’ye hitaben “Bu borcu ödemezsen aileni de bulurum. Seni bu adada barındırmam. Seni yaşatmam. Sana bu sektörde hiçbir şekilde ekmek yedirmeyeceğim. İmzalamazsan sana yapacağımı biliyorum” deyip şiddet tehdidinde bulunduğunu açıkladı. Polis, zanlının tehditle 26.860 TL’lik borç senedi imzalamasını ve evden çıkmasını sağladığını söyledi. Polis zanlı Buray Büsküvütçü’nün 26 Ekim 2021 tarihinde yapılan şikâyet üzerine tutuklandığını, senedin kopyasının noterden temin edilerek emare yapıldığını söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının etki etme olasılığı bulunmadığını ifade etti. Polis, ayrıca zanlının aleyhine getirilen suçlamaları kabul etmediğini de belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, 2 bin TL nakit teminat yatırması ve 2 kefilin 75’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalanması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2021, 10:01