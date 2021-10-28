Sevgiyle hatırlandı

Ziya Rızkı ölümünün 27. yıl dönümünde, Girne’de iki ayrı törenle anıldı.

Anma törenlerine, 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, TDP Genel Başkanı Milletvekili Cemal Özyiğit, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Ziya Rızkı Vakfı Mütevelli Heyeti üyeleri ile Rızkı’nın ailesi ve sevenleri katıldı.

20 Temmuz Stadyumu Kavşağındaki Ziya Rızkı büstü önünde gerçekleştirilen ilk tören, büste çelenklerin konulması ve bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasıyla sona erdi.

Ziya Rızkı’nın Karaoğlanoğlu Mezarlığındaki kabri başında yapılan ikinci törende, Ziya Rızkı’nın yaşamı ve topluma verdiği hizmetlerin anlatıldığı konuşmalar yapıldı.

Duygulu konuşmalar yapıldı

4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ziya Rızkı’yı kaybedeli 27 yıl olduğuna işaret ederek, O’nu her yıl eksilmeyen saygı, sevgi ve özlemle andıklarını söyledi.

Akıncı, Rızkı’nın topluma yaptığı hizmetler yanında sportif, siyasal, sosyal, belediyecilik anlamında yaptığı katlıların da yadsınamaz olduğunu vurguladı.



TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ise, Kıbrıs Türk toplumunun önemli liderlerinden Ziya Rızkı’yı, anmanın, anısını yaşatmanın, onun ortaya koyduğu ilke ve ideallere sahip çıkmakla mümkün olabileceğini ifade etti.Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı da, hem toplumun, hem de insanların çok farklı bir dönemden geçtiğine işaret ederek, bu yıl Rızkı’yı çok farklı duygularla andıklarını söyledi.Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de, Ziya Rızkı’nın Kıbrıs Türk Belediyeciliğine büyük hizmetler verdiğini, Belediyeler Birliğinin kurulmasında aktif rol oynadığını hatırlattı.Ziya Rızkı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ceyhun Birinci de hayatını halkına adamış bir lider olan merhum Ziya Rızkı’nın, Kıbrıs Türk toplumuna; serdar, milletvekili, belediye başkanı, spor adamı ve sanatsal yönüyle “üstün” hizmetlerde bulunduğunu belirtti.Ziya Rızkı Meydanı açıldıBu arada 27. ölüm yıl dönümünde Ziya Rızkı’nın adının verildiği meydan da açıldı.Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, ilk anma töreninin yapıldığı Girne’deki büstü önündeki törenin ardından, Girne Belediyesi ve Ziya Rızkı Vakfı işbirliğinde, Ziya Rızkı Caddesi ve büstünün bulunduğu yerde oluşturulan “Ziya Rızkı Meydanı”nın açılışı yapıldı.