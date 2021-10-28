Gaziantep’te sıcak karşılama

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin Anavatan ile kültürel ve ticari iş birliklerinin artırılması için sürdürdüğü Anadolu ziyaretleri hız kesmeden devam ediyor.

Tatar, temaslarda bulunmak üzere gittiği Gaziantep’te, Oğuzeli Havalimanı’nda askeri törenle karşılandı.

Tatar’ı karşılayanlar arasında Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TC Büyükelçisi Adnan Keçeci, Garnizon Komutanı Hacı Ali Osma ve diğer yetkililer vardı.

Gaziantep temaslarında Tatar’a, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ile Genel Sekreteri Aysun Önel İleri eşlik edecek.

Tatar'a fahri doktora unvanı verildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep’te Hasan Kalyoncu Üniversitesi 2021 – 2022 Akademik Yılı Açılış ve Ödül Töreni’nde öğrencilere “Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türkü’nün Adadaki Varoluş Mücadelesi” konulu açılış dersini verdi.

Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı görevindeki birinci yılını doldurması nedeniyle bir de video gösterimi yapılan törende, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Senatosu kararı ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında “Fahri Bilim Doktoru” unvanı da tevcih edildi.

“Kıbrıs Türkü kimseye boyun eğmedi”

Tatar, üniversitenin açılış dersi çerçevesinde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türkü'nün kimseye boyun eğmediğini ve kimsenin yönetimi altına girmediğini vurguladı.

Kıbrıs’ta Kıbrıslı diye bir millet olmadığını da ifade eden Tatar, Kıbrıs’ta kültürleri birbirinden çok farklı olan Türklerin ve Rumların olduğunu söyleyerek “Rum ve Yunan halkının bizleri yönetmesine asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.



Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kıbrıs sorunu çözülmeden Avrupa Birliği’ne üye alınmasını da eleştiren Tatar, bu şekilde hem Avrupa Birliği içine sorun sokulduğunu hem de Kıbrıs Türk halkına ve Türkiye’ye haksızlık yapıldığını anlattı.Rum tarafının ucu açık müzakerelerle Kıbrıs Türk tarafını ve dünyayı aldatmasına ve 53 yıl daha müzakere masalarında esir alınmaya tahammüllerinin kalmadığını vurgulayan Tatar, federal temele dayalı bir anlaşmanın mümkün olmayacağının anlaşılması sonrasında, Türkiye tarafından da desteklenen egemen iki eşit devletin varlığına dayalı çözüm önerisini gündeme getirdiklerini anlattı.

"Geri adım atacak değiliz"

Tatar şöyle devam etti, “Biz adil ve kalıcı bir anlaşmadan yanayız. Ancak bunun için gerçeklerin artık kabul edilmesi gerekir. Bunların başında da iki devlete dayalı çözüm gelmektedir. Sürdürülebilir ve gerçek olan iki devletliliktir ve ancak egemen eşitlik temelinde bir anlaşma mümkün olabilir.

Ama ne var ki; Cenevre’de gerçekleşen 5+BM gayriresmî toplantısı öncesi ve sonrasında da Rum zihniyeti ile hâkimiyetçi tutumunun değişmediği bir kez daha görülmüştür. Rum liderliği bu toplantı öncesinde ‘Türkiye’nin garantörlüğü kalkmadan, Türk askeri çekilmeden, Maraş iade edilmeden çözüm olmaz’ dayatmasında bulunurken, bu tutumunu toplantı sonrasında da sürdürmüştür. Rum tarafının bu tutumu hala daha devam etmektedir.

Rum- Yunan ikilisi ile destekçilerinin tüm baskılarına rağmen, egemen eşit iki devletin varlığına dayalı çözüm önerimizi Cenevre’de masaya koyduk. Bu çözüm önerimizden vazgeçecek veya geri adım atacak değiliz…”

Konuşmaların ardından ise akademik ödüllerin verilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile tören tamamlandı.

Belediyeler Birliği Başkanı Şahin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin ile görüştü.

Görüşmede KKTC ile Gaziantep arasındaki bağlardan bahseden Tatar, Gaziantep'in Türkiye'nin en çok gelişen bölgelerinden olduğunu ve bu gelişmenin KKTC ekonomisine de olumlu yansımaları olduğunu aktardı.

Tatar, KKTC ile Gaziantep arasındaki kültürel ve ticari iş birliklerinin artarak sürmesini temenni ederek sözlerine son verdi.