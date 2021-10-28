‘Güzel maç olacak’

Beyzade ÜNALMIŞ

Merit Alsancak Yeşilova Teknik Direktörü Şenol Canbulat, Cumartesi oynayacakları zorlu maç öncesi yaptığı açıklamada ligin iki yenilgisiz takımının güzel atmosferde kaliteli bir futbol maçı oynayacaklarını söyledi.

En iyi sonuçla dönmek istiyoruz

Merit Alsancak Yeşilova olarak zor deplasmana en iyi şekilde hazırlanacaklarını belirten Canbulat, alacakları en iyi sonuçla zorlu deplasmandan dönmek istediklerini belirtti.

İyi durumdayızLigde geride kalan 6 haftada 3 galibiyet 3 de beraberlik aldıklarını belirten Merit Alsancak Yeşilova Teknik Direktörü Şenol Canbulat, 12 puanla dördüncü sırada yer aldıklarını, bunun daha iyisi için ise çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Güzel geçecek bir maç olacak

Hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Cihangir maçının her yönüyle güzel geçmeye aday olduğunu belirten Canbulat, Cihangir’in özellikle etkili forvet hattı olduğunu çok iyi bildiklerini söyledi.

İki takım da kazanmak istiyor

İki takım adına da kazanılması gereken bir maç olduğunu söyleyen tecrübeli çalıştırıcı Merit Alsancak Yeşilova olarak maça iyi hazırlandıklarını söyledi. Tek dileğinin Cumartesi adına güzel bir gün olmasını söyleyen Canbulat, zorlu deplasmana 5 idmanla hazırlanacaklarını İrfan Özbay’ın aralarına döndüğünü Mustafa Salk dışında ise takımda eksik oyuncu olmadığını sözlerine ekledi.