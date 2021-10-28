Çark tersine dönüyor

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Tolga Atakan katıldığı bir programda, vatandaşın siyaset kurumuna güveninin kalmadığını ancak siyasetçiler arasındaki farkı iyi görüp ayrımını doğru yaptığını söyledi.

Atakan şöyle konuştu:

“Vatandaş her siyasetçinin aynı olmadığını biliyor. Genel olarak siyaset kurumuna karşı bir güven kaybı ve öfke var ama siyasetçiler arasındaki ayrımı iyi yapıyor. Bu seçimde oy verirken özellikle o ayrımı yapmak zorundayız. Bu azınlık hükümet dönemi bize bu beceriksizliğin, iş bilmezliğin ve atılacak yanlış bir adımın nelere mal olabileceğini çok net gösterdi. Bu hükümet ülkeyi bir seçime götürmek için kuruldu. Ekim 2021 seçim tarihi olarak hükümet protokolünde yazıyor. Parti içi ve hükümet ortakları arası çekişmelerin, her kafadan bir ses çıkmasının, yaşanan kakofonin bizlere ağır bir bedeli oldu. Örneğin güne tüp gaza zam haberiyle başladık. Akaryakıta yeni bir zam konuşuluyor. Bu o iş bilmezliğin sonuçları. TL/Euro dengesi nedeniyle Güney’den insanlar Kuzey’e geçiyordu, film tersine dönüyor. 1 Euro 11 TL oldu ama bizim benzin istasyonlarından yakıt bulamayan vatandaşımız Güney’den benzin alma noktasına geldi. Biz elimizdeki avantajı bile kullanamaz hale geliyoruz. Hükümettekilerin ortaya koyduğu gaile toplumsal değil, kişisel. Bu kişisel menfaatler içinde vatandaş, toplum, ülke esas odak olmaktan çıktı.”



“HP’nin önceliği hep halk oldu”



Halkın Partisi’nin zaman zaman bulunduğu hükümetlerden çıkması nedeniyle eleştirildiğini söyleyen Tolga Atakan, bunun Halkın Partisi’nin kuruluş felsefesi ve duruşuyla ilgili olduğunu anlattı.Atakan, “Bu bir yıl içinde yaşananlar ortadadır. Bu süre içinde hükümet içindekiler tarafından bir dik duruş sergilenseydi, amaç koltuklarda kalmak olmasaydı sorunlar da bu derece derinleşmezdi. Biz hiçbir zaman hükümette kalma pahasına gözümüzü kulağımızı kapatmadık. Bizim için öncelik makamlar olmadı; önceliğimiz hep halkın menfaati oldu.” diye konuştu.“Ülkede başbakan yok ama…”Şu an ülkede bir Başbakan ve hükümet olmadığını belirten HP Milletvekili Atakan, bu dönemde bile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın gezilerine devam etmesini eleştirdi.