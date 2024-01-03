Sıkı takip

Abdullah SUİÇMEZ

Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan ve aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 35 kişinin de bulunduğu 72 kişiye mezar olan Adıyaman’daki İsias Otel’le ilgili dava bugün başlıyor.

KKTC adına Başbakan Ünal Üstel’in de müşteki (şikayetçi-mağdur) olduğu davada, “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” ile suçlanan beşi tutuklu, 11 sanık hakkında, iki yıl sekizer aydan, 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası isteniyor.

Otelin bağlı bulunduğu şirketin 7 ortağı, statik ve fenni mesul sorumluları iddianamede sanık olarak yer aldı.

Otelin enkazında evlatlarını, eşlerini, yakınlarını kaybeden acılı aileler ile Başbakan Ünal Üstel, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, siyasi parti başkanlarından oluşan kalabalık bir heyet dün Adıyaman’a gitti.

Adıyaman’a giden acılı ailelerin ilk işi otel enkazının bulunduğu yere gitmek oldu. Enkaz başında gözyaşı döken aileler, adaletin tecelli etmesini diledi.

Üstel: Acımız bitmedi

Adıyaman’da görülecek davaya müşteki olarak katılacak olan Üstel, önce Şanlıurfa’ya gitti.

Oradan Adıyaman’a geçen Başbakan Ünal Üstel, Urfa Havalimanı’nda düzenlediği basın toplantısında, 2023 yılının 6 Şubat'ında gerçekleşen asrın deprem felaketi üzerinden yaklaşık bir yıl geçtiğine işaret etti.

Başbakan Üstel, “Ancak acımız bitmedi. Milletimizin yaklaşık 50 bin ferdinin yaşamını yitirdiği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının, şampiyon meleklerimizin de içinde bulunduğu 50 bin hayat, ne acıdır ki dakikalar içinde son buldu” dedi.

KKTC olarak önemli savaşlar, önemli kayıplar yaşandığını anımsatan Başbakan Üstel, “Mağusa’nın savaşlarda yitirdiği can sayısı ile depremde yitirdiği can sayısı aynı. Herkes yaşadığımız acının büyüklüğünü buradan anlayabilir” diye konuştu.

Doğal afetlerin hayatın bir gerçeği olduğunu, doğal afetleri felakete çevirenin ise insanların yaptığı yaşamsal hatalar olduğunu vurgulayan Başbakan Ünal Üstel, “Bu ve benzeri şiddette depremler dünyanın pek çok ülkesinde az da olsa yaşanmaktadır. Ancak bizim kayıplarımıza bakarsanız, aradaki uçurum farkı görebilirsiniz. O yüzden, gündelik çıkarlara bakmadan, gerekli yasal tedbirleri tam ve eksiksiz uygulayarak, bunlara uymayanları da en ağır şekilde cezalandırarak bu acılardan kurtulabiliriz” dedi.

Kendilerinin de bu acıların gelecekte yaşanmaması için burada olduklarını ifade eden Başbakan Ünal Üstel, deprem sürecinde yaşananlara değindi.

Başbakan Ünal Üstel, İsias Otel davasının binlerce davadan sadece bir tanesi olmasına rağmen bunlar arasındaki en sembol davalardan biri olduğunu vurgulayarak, İsias Otel davasının aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan herkesin ortak davası olduğunu söyledi.

Biz Yüce Türk adaletine güveniyoruz

Başbakan Ünal Üstel konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biz Yüce Türk adaletine güveniyoruz. Çünkü adalet mülkün temelidir. Buradaki mülk devlettir. Adalet yoksa devlet de olamaz.

Dolayısıyla adil bir yargılanmanın ardından, sorumluluğu olan herkesin kanunların öngördüğü şekilde hak ettiği cezayı alacağına inanıyorum.

Biliniz ki; suçlular hak ettikleri en ağır cezalar alınca burada verilen cezalar, gelecekte bu suçlara yeltenenlere karşı da önemli bir ders olacak.”

Heyette kimler var

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, UBP Genel Sekreteri ve Meclis Araştırma Komitesi Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, YDP Genel Sekreteri Talip Atalay, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Tunç Adanır, Cumhuriyet Meclisi komitesi üyeleri, bazı milletvekilleri, Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, avukatlar, Başbakanlık ekibi.

Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2024, 09:43