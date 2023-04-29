26 sabıkası var

Suna ERDEN

Girne’de bir ayda 6 ayrı eve girerek, 167 bin lira değerinde ziynet eşyası, 2 bin Sterlin ve 300 Euro çalan Fuat Kayışkayan hakkındaki davada dün karar açıklandı.

Hırsızlık, mülke tecavüz gibi birçok suçtan 26 sabıkası bulunan 39 yaşındaki sanık, 6 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Kararda sanığın, 1999-2015 yılları arasında benzer suçlardan birçok kez hüküm giydiği, 26 sabıkası bulunmasına rağmen uslanmayıp aynı suçları işlemeye devam ettiği belirtildi.

Kararı okuyan ağır ceza yargıcı, sanığın 1-30 Eylül 2022 tarihleri arasında Girne’de 6 ayrı eve girerek, 167 bin lira değerinde ziynet eşyası, 2 bin Sterlin ve 300 Euro çaldığını belirtti.

Yargıç, sanığı işlediği suçlarla 6 kişiyi mağdur ettiğini söyledi. Yargıç, sanığın 26 sabıkası bulunduğunu, uslanmayarak defalarca aynı suçu işlediğine dikkat çekti.

Sanığın söz konusu suçları planlı bir şekilde işlediğine, bu hususun olayın vahametini artırdığına vurgu yapan ağır ceza yargıcı, sanık hakkında karar verirken, ağırlaştırıcı ve hafifletici etkenleri dikkate aldıklarını söyledi.

Sanığa hapislik dışından başka bir ceza verilemeyeceğini kaydeden Yargıç, toplumu huzursuz eden, güven ortamını zedeleyen, aynı suçları pişmanlık duymadan tekrar işleyen bir kişinin toplumdan uzak tutulması gerektiğini belirtti. Yargıç, sanığı ev açma, sirkat ve mülke tecavüz suçlarından 6 yıl 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.