Ulaşımı kolay olmayan ülkede turizm çok zor

Dünkü Diyalog gazete manşetimizin en üst noktasındaydı. Tek kelimeyle kullanılan manşet şaka gibi. Gerçekten de şaka gibi. Hafta sonu Ercan Antalya uçak bileti fiyatı14.418 TL imiş. Araştırmadım bilmiyorum. Ama gerçekten de manşetteki gibi ise gel de bu ülkede Turizm yapın.

Ulaşımın bu denli zor veya uçak biletlerinin bu derece pahalı olduğu bir Turizm destinasyonu hiçbir zaman turizmde beklenen hedeflere ulaşamaz. Açık ve net.

Bunun aksine iddia edenler, sadece ülkeye zaman kaybından başka bir şey yaşatmaz. Böylesine güzel bir adaya gerçekten de sadece hava yoluyla değil, deniz yolu ile de mutlak surette kaliteli ulaşım imkanları makul ölçülerde sağlanmalıdır.

Ülke gittikçe içerisinde hayat mücadelesi vermekte zorlanan bir halkla karşı karşıya. Aslında ülkeyi idare edenlerin de işi çok kolay değil ama bu anlamda böylesi "ekonomik ve siyasi zorlukları çözerim " sözü ile o makamlara geldiler.

Hiç eleştirmeden daha iyiyi, daha doğruyu bulmak çok zor. " Ben yaparım olur" mantığından uzak ısrarla çabalamak gerçekten de muhalefet ve iktidar partilerinin "ülke gailesi" mantığında yapmaları gereken birincil öncelik olmalıdır.

Bu yüzden Turizm ülkesi olarak en başta yapılması gereken Girne ve Mağusa limanlarının ayrıca Ercan havalimanının bir an önce bitirilerek önce halkın hizmetine, sonra da Turizm sektörüne hazır edilmesi gerekmektedir.

Ülkemizin dışa açılan kapıları olan bu güzide yerler çevre düzenlemeleri ile birlikte, ülkemizi ziyaret eden turistlere yi ki buraya gelmişim imajı vermelidir.

Yollarımızın ışıl ışıl parlatılması, kültürel mirasımız olan tarihi yerlerin ışıklandırılması ve sürekli bu güzel ülkenin incileri oldukları gelen turistlerin hafızalarında güzel hatıralar bırakmalıdır.

Antik liman hiçbir kurum veya kuruluşun kendi özel malı değildir. Burası ne Girne belediyesine, ne Turizm Bakanlığı'na ne de Ulaştırma Bakanlığına bağlıdır.

Kağıt üzerinde Antik liman bu kuruluşların sorumluluk alanında olsa da, unutulmaması gerekir ki, bu güzide yer öncelikle Kıbrıs Türk toplumunun sonra da Kıbrıslıların daha da sonra dünya kültür mirasına aittir. Kısaca yani herkese.

Böylesine bir özveri ve bilinçle hareket edilirse anlaşılacak ki Girne Antik Limanın bir an önce renovasyon ve restorasyonunun yapılarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizm sektörüne katkı koyması ülke olarak en büyük imaj eksikliklerimizden bir tanesinin giderilmesine yardımcı olacaktır.

Artık ülkemize umut etmek yakışır. Sürekli insanların moralini bozacak," o öyle olmalıydı bu böyle olmalıydı " söylemleri yerine doğru bilinçle hareket edip gerçek anlamda bu ülke için hepimiz çalışmalıyız.



