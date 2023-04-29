banner564
banner556

Bir buçuk yıl süreyle cezaevinde

banner587

Raf elemanı olarak çalıştığı marketten 140 bin lira çalmakla suçlanan İsmail Doğan’a ağır ceza verildi

Bir buçuk yıl süreyle cezaevinde

Gönyeli’de faaliyet gösteren Benli Gıda isimli iş yerinde raf düzenleme elemanı olarak çalıştığı 
2022-2023 yılları arasında müşterilerden aldığı toplam 140 bin lirayı çalan İsmail Doğan hakkındaki dava dün karara bağlandı.
Sanığın çalışanı olduğu işyerinde 4 ay boyunca bu suçu işlemesini aleyhine değerlendirdiklerini belirten Yargıç, hırsızlık suçlarının artış gösterdiğini belirtti. Yargıç, bu suçu işleyenlere kamu yararı gereği caydırıcı, ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti. Yargıç, sanığa, oy birliği ile bir buçuk yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı. 

Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2023, 15:42
banner594
YORUM EKLE
Gönder
YORUMLAR
Vedat
Vedat - 2 gün Önce

140 bin TL zarar karşılandi 18 ay ceza verildi.haberde hata var

SIRADAKİ HABER
Ulaşımı kolay olmayan ülkede turizm çok zor
Ulaşımı kolay olmayan ülkede turizm çok zor
  1. KIBRIS

banner582

banner471

banner581

banner473