Soruşturma bitmedi

Lefkoşa’da bir benzin istasyonunun giriş kapısının kilidini tornavida ile kırarak içeri girdikleri ve 26 bin 300 Türk Lirası ile 10 bin lira değerindeki cep telefonu çaldıkları iddia edilen Emrullah Balıkoğlu, Emirhan Çarpar ve Yaren Etiz dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddialar aktarılarak, ek tutuklama talep edildi.

Soruşturmayın yapan polis memuru, Yaren Etiz, Emrullah Balıkoğlu ve Emirhan Çarpar’ın 26 Nisan 2023 tarihinde saat 04.15 sıralarında Lefkoşa'da Şht. Albay Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Halsons isimli petrol istasyonunun kapısının kilidini tornavida ile kırarak, içeri giriş yaptıklarını söyledi.

Polis, zanlıların yazarkasada bulunan 26 bin 300 Türk Lirası ve bir adet iPhone 8 Plus marka cep telefonunu çaldıklarını açıkladı.

Polis, olay mahallinden kaçarak uzaklaşan zanlıların önceki gün tespit edilerek, gözaltına alındıklarını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, çalınan para ve telefonun arandığını kaydeden polis, 7 gün ek süre istedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.