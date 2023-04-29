Suçunu kabul etti

Lefkoşa’da meydana gelen bir hırsızlık vakasıyla ilgili evinde yapılan aramada bir bankaya ait kaşe bulunarak tutuklanan ve yapılan araştırmalar sonucu bir yıl önce 160 bin liralık soygun yaptığı ortaya çıkan Wayne Vugo Ngwenya hakkındaki soruşturma tamamlandı. İfadesinde suçunu kabul eden zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Olguları yeniden aktaran polis, 18 Nisan 2023 tarihinde hırsızlık meselesi ile ilgili olarak zanlının kalmakta olduğu ikametinde bir arama gerçekleştirildiğini söyledi. Polis, yapılan aramada bir bankaya ait 2 adet kaşe bulunduğunu belirtti.

Polis, yapılan ileri soruşturmada zanlının 31 Aralık 2021 – 02 Ocak 2022 tarihleri arasında, Gönyeli'de S.P.’ye ait ikametgahına balkon kapısından girerek, yatak odası içerisindeki kıyafet dolabında bulunan 160 bin TL nakit parayı çaldığını tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, zanlının söz konusu suçları işlediğine dair gönüllü ifade verdiğini belirtti. Polis, zanlının evinde bulunan banka kaşesi ile herhangi bir suç işlemediğini açıkladı.

Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, davalarında hazır olması için teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme mülke tecavüz ve hırsızlık suçlarından yargılanmak üzere zanlıyı 2 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.