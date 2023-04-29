Bolu değil Esentepe

Ülke genelinde dün sağanak yağmur, dolu etkili oldu, bazı bölgelerde hortum çıktı.

Esentepe bölgesinde yoğun dolu yağışı bölgeyi beyaza bürüdü.

Evlerin içerisine kadar giren dolu nedeniyle hayat olumsuz etkilendi. Çatalköy-Esentepe Belediyesi ekipleri, dolundan etkilenen evlere müdahale etti. Belediye ekipleri doluyla kaplanan yolları da temizledi.

Karpaz bölgesinde ise şiddetli rüzgar, yağış etkili oldu, hortum çıktı. Karpaz bölgesinde deniz içerisinde çıkan hortum, kısa süreli paniğe neden oldu.

Hortum nedeniyle Yeşilköy’de ağaçların dalları kırıldı, evlerin çatısındaki su depoları devrildi.

Diyalog’a konuşan Kapraz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, gün boyunca bölgede yağmur yağdığını, Yeşilköy’de hortum çıktığını, ağaçların dallarının kırıldığını ve 3 evin damındaki su depolarının devrildiğini belirtti. Bakırcı, belediye olarak vatandaşlara gerekli yardımları yaptıklarını söyledi.

Dolu evlerin içerisine kadar girdi

Esentepe-Çatalköy belediye Başkanı Ceyhun Kırok ise üç evin dolu yağışından etkilendiğini, belediye ekiplerinin gerekli yardımı yaptığını belirtti. Köy içi ve yolların doluyla kaplandığını kaydeden Kırok, “bölgemizde çok fazla ekili alan olmadığı için büyük bir zarar yaşanmadı” dedi. Kırok, dolu yağışından dolayı yollarda sorun yaşandığını; bazı araçların mahsur kaldığını da ifade etti. Kırok, belediye ekiplerinin köy içini ve yolları temizlediğini, sorun kalmadığını dile getirdi.



