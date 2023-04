Ömer KADİROĞLU

Yılmazköy-Çamlıbel anayolu üzerinde kamyon ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle traktör ortadan ikiye bölündü; parçaları yolun her iki tarafına savruldu. Kamyon araç da yola devrildi, arkasında takılı olan kabin düştü.

Anayol bir süre trafik akışına kapatılırken, kazayı görenler can kaybı olmamasını mucize olarak değerlendirdi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün sabah saat 09.40 sıralarında, Yılmazköy-Çamlıbel anayolu üzerinde Merdan Nurgeldiyev (E-25), yönetimindeki UN 288 plakalı kamyonla önünde seyreden Mehmet Saçar (E-81) yönetimindeki HE 631 plakalı traktöre çarptı.

Çarpmanın etkisiyle her iki araç sağ yan kısımları üzerine devrildi. Kaza sonucu yaralanan traktör sürücüsü Mehmet Saçar, kamyon sürücüsü Nurgadiyev ile kamyonda yolcu olarak bulunan Muhammet Nebil Aslan’ın (E-31) tedavileri kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde devam ediyor.

Girne’de alkollü sürücü kazaya neden oldu

Öte yandan önceki akşam saat 21.00'de Girne’de Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Polisten verilen bilgiye göre; 251 promil alkollü içki tesiri altında araç kullanan Muhammed Kezik (E-33) yönetimindeki ZUH 337 plakalı salon araçla önünde seyreden Devran Çalık (E-19) yönetimindeki SV 472 plakalı araca tehlikeli mahalde sağından geçtiği sırada çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmazken ZUH 337 plakalı araç sürücüsü Muhammed Kezik tutuklandı.