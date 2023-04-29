Ekipler bombayı imha etti

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’da Metehan bölgesinde bulunan Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun (BTHK) yakınlarında dün sabah saat 09.30 sıralarında bomba paniği yaşandı.

Elde edilen bilgilere göre; bölgedeki bir arazide toprağa gömülü bir cisim bulun vatandaşlar polise bomba ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, güvenlik önlemlerini aldıktan sonra bomba imha uzmanları devreye girdi. Yapılan araştırma sonucu arazide bulunan cismin 1974’ten kalma mühimmat olduğu anlaşıldı. Bomba imha ekipleri tarafından mühimmat patlatılarak imha edildi. Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.



