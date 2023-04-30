Amaç farkındalık oluşturmak

Emir ERTORUN

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı koordinesinde Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi’ne (IUSARC) üye üniversitelerin arama kurtarma kulüplerine kayıtlı gençlerin katılımıyla düzenlenen “USAR Games 2023 - Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları” yapılıyor.

Oyunların açılış töreni, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın Lefkoşa’daki Metehan Eğitim Alanı’nda yapıldı. Önceki gün başlayan oyunlar, bugün tamamlanacak.

Oyunların açılış töreni önceki gün saat 10.30’da, oyunlara katılan üniversitelerin kortej yürüyüşüyle yerini alması, doğal afetlerde yaşamını yitirenler ile aziz şehitler huzurunda yapılan bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Tören, konuşmalar, anı fotoğrafı çekimi, meşalenin yakılması ardından ve oyun alanının gezilmesiyle sona erdi.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, bakanlar ve diğer yetkililer katıldı.

KKTC’de faaliyet gösteren 13 üniversite arama kurtarma kulübü üyelerinin katılacağı oyunlarla, “deprem, sel gibi doğal afetlerde ve büyük kazalarda tamamen gönüllü olarak amatör bir çalışma ve profesyonel bir yaklaşım ile afetlerden etkilenen kişilere en kısa sürede ulaşarak, yardım için gereken en uygun koşulları yaratarak, doğru arama kurtarma çalışmaları yapmak, yaralılara temel ilk yardım yapılmasının ardından emniyetli ortam koşullarını sağlayarak, can kaybını en aza indirmek ve arama kurtarma konularında farkındalığı artırmak” amaçlanıyor.

Hangi üniversiteler katılıyor?

Oyunlara, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Karpaz Üniversitesi, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Yakın Doğru Üniversitesi, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, Kıbrıs İlim Üniversitesi, Atatürk Öğretmen Akademisi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi ve Ada Kent Üniversitesi katılıyor.