Kıbrıslı yazar Hasan Çakmak İngiliz Lordlar Kamarası’na davet edildi.

Lordlar Kamarası’ndan gelen davet doğrultusunda İngiltere’nin başkenti Londra’ya giden Hasan Çakmak İngiliz Parlamentosu’nda konuşma yaptı.

Hasan Çakmak’ın Lordlar Kamarası’ndaki konuşmasına ve sonrasında gerçekleştirilen imza gününe Kraliçe Ödülü sahibi Baroness Hussein-M.Ece (OBE) ev sahipliği yaptı.

Oturumun açılış konuşmasını yapan Baroness Hussein-M.Ece (OBE), yazar Hasan Çakmak hakkında bir sunum yaptı.

Baroness Hussein-M.Ece (OBE)’nin sunumunun ardından söz alan Hasan Çakmak, kendisini İngiliz Lordlar Kamarası’na davet ettiği ve kitaplarının tanıtımına olanak sağlandığı için Baroness Hussein-M.Ece (OBE)’ye teşekkür etti.

Çakmak yaptığı konuşmada kitapları, yazarlık serüveninin nasıl başladığını, neden dünyayı kültür sanat için dolaştığını anlattı.

Çakmak edebiyat adına yaptıklarını anlatmasının yanı sıra Kıbrıs Kültürü ve Kıbrıslı Türklerin yaşamı, hayata bakışı konusunda da bilgiler aktardı.

