3 ay içinde yargı

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 3 kiloya yakın uyuşturucuyla ilgili soruşturma tamamlandı.

Ercan Havalimanı’ndan 20 Şubat 2021 tarihinde ülkeye soktukları uyuşturucu maddeyi paketleyip satışa sundukları tespit edilen Nijerya uyruklu Oluchi Oscar Okoye (27) ve Enoma Foster Ekogiawe (39) teminat talebiyle dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

İkisi de üniversite öğrencisi olan zanlılar cezaevine gönderildi.

Mahkemede operasyonla ilgili bilgileri aktaran polis, önceki akşam saat 18.50 sıralarında zanlıların Haspolat’taki evinde arama yaptıklarını söyledi. Polis memuru, yapılan aramada zanlı Enoma Foster Ekogiawe'nin cebinde, 8 gram hintkeneviri ile 700 TL bulunduğunu açıkladı. Polis, Oluchi Oscar Okoye'nin yatak odasında kalem cüzdanında satışa hazır 24 paket şeklinde 33 gram, elbise dolabında 62 paket şeklinde 85 gram, valizde Nijerya yemekleri içerisinde gizlenmiş yaklaşık 2 bin 500 gram hintkeneviri ele geçirildiğini açıkladı. Polis, ayrıca Oluchi Oscar Okoye'nin üzerinde 3 bin 600 TL nakit para da bulunduğunu açıkladı.

Polis, zanlıların evinde ele geçirilen madde miktarının yaklaşık 3 kilo ağırlığında olduğunu ifade etti.

Gözaltına alınan zanlıların ifadelerinde uyuşturucu maddeleri aranan bir şahıs ile 20 Şubat 2021 tarihinde getirdiklerini, 3’er gram halinde paketleyip, tanesini 100 TL karşılığında sattıklarını itiraf ettiklerini söyledi.

Polis, zanlıların tasarruflarında bulunan paraları da uyuşturucu satışından kazandıklarını söylediklerini açıkladı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, üniversite öğrencisi olan zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıları tutuklu yargılanmak üzere 3 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.