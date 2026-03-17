Hastalar çaresiz

Suna ERDEN

Türkiye’de firmaların yeni zam beklentisi nedeniyle yaşanan ilaç krizi KKTC’ye de yansıdı. Ülkede tansiyon hapı başta olmak üzere birçok kalemde ilaç eksikliği yaşanırken, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği eski Genel Sekreteri Dicle Tekiner, tansiyon haplarının yanı sıra kronik göz hastalıkları, şeker hastalığı, psikiyatrik ve antidepresan ilaçlar, bebeklerin kullandığı çocukluk aşıları ve Parkinson hastalarının ilaçlarında eksiklikler yaşandığını kaydetti. Tekiner, piyasadaki eksikliğin hastaları ciddi şekilde mağdur ettiğini vurguladı.

Diyalog’a konuşan Tekiner, ülkeye gelen ilaçların yaklaşık yüzde 90’ının Türkiye’den temin edildiğini belirterek, Türkiye’de ilaç bulunmadığı sürece KKTC’de de ilaç tedarikinin mümkün olmadığını söyledi.

Türkiye’de zam beklentisi piyasayı tıkadı, KKTC’ye de yansıdı

Türkiye’de 12 Mart tarihinde ilaç fiyatları, Euro kuruna göre güncellendi. Yapılan düzenleme ile ilaca yüzde 6 zam yapılarak Euro kuru 25,33 TL’den 26,87 TL’ye yükseltildi. Ancak bu artış, yaşanan ilaç krizine çözüm olamadı. İlaç firmaları, 1 Nisan’da yapılacak yeni zammı beklerken, piyasaya ilaç vermeyi durdurdu.

KKTC’deki ilaç tedariki büyük ölçüde Türkiye’den yapıldığı için, oradaki kriz doğrudan buraya yansıdı. Tedarik zincirinde yaşanan gecikmeler ve distribütör sorunları, özellikle tansiyon ve kronik hastalıklar için kullanılan ilaçlarda eksikliklere yol açtı.

Yapacak bir şey kalmadı

Bu durum hastaların mağdur olmasına neden olurken, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği eski Genel Sekreteri

Dicle Tekiner, Diyalog’a yaptığı açıklamada tansiyon ilaçlarında yaşanan eksikliğe dikkat çekti. Tekiner, piyasada 9 farklı etken maddeye sahip tansiyon ilacının bulunmadığını belirterek, serbest eczacıların artık yapabileceği bir şey kalmadığını söyledi.

Tekiner, şunları belirtti:

“Piyasada sadece tansiyon ilaçlarında muadiller hariç 9 farklı etken maddeye sahip ilaç eksikliği var. İhtiyacı olan hastalarımız için bu saatten sonra biz serbest eczacıların artık yapabileceği bir şey kalmadı. Hastalar ihtiyaç halinde ilgili kurumlar ve Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçebilirler.”

Başka hangi ilaçlar yok

Tekiner, tansiyon haplarının yanı sıra piyasada özellikle kronik göz hastalıkları, şeker hastalığı, psikiyatrik ve antidepresan ilaçlar, bebeklerin kullandığı çocukluk aşıları ve Parkinson hastalarının ilaçlarında eksiklikler yaşandığını kaydetti. Tekiner, piyasadaki eksikliğin hastaları ciddi şekilde mağdur ettiğini vurguladı. Türkiye’de 1 Nisan’da yapılacak ikinci zammın piyasayı rahatlatmayacağını belirten Tekiner, KKTC’deki ilaç fiyatlarının Türkiye’ye bağlı olduğunu ve Türkiye’de yapılan zamların otomatik olarak KKTC’ye de yansıdığını ifade etti. Tekiner, ilaç krizinin öngörülebilir olduğunu ve 2022 yılından beri hükümetleri ve Sağlık Bakanlığı’nı uyardıklarını söyledi. Tekiner açıklamasında, “Çağrılarımız dikkate alınmadı. Hastalar mağdur, umarım uzlaşmacı bir yöntemle sorun çözülür” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2026, 09:56