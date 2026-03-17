Öncelik gıda

Ömer KADİROĞLU

Yaklaşan Ramazan Bayram öncesi halk, ekonomik zorluklar ve bölgedeki savaş ortamının etkisiyle ülkede bayram coşkusunun kaybolduğunu ifade ediyor. Vatandaşlar, çocuklar ve yakınları için dahi hediye veya bayramlık almakta zorlandıklarını belirtirken, harcamalarda önceliğin gıda ve mutfak ihtiyaçlarına verildiğini vurguluyor.

Görüşleri alınan vatandaşlar, savaş ve pahalılığın günlük yaşamı olumsuz etkilediğini, eski bayram coşkusunun artık yaşanamadığını dile getiriyor. Elektrik, su ve mutfak giderlerinin öncelikli olduğunu, kalan bütçeyle diğer ihtiyaçların karşılanmaya çalışıldığını söyleyen vatandaşlar, bayramın ekonomik sıkıntılar nedeniyle eski anlamını yitirdiğini ifade etti.

Ne dediler…?

Nazan Tepeli

“Ülkede bayram havası yok. Çevremizdeki savaşların üzüntüsü nedeniyle bir bayram havamızın olduğunu düşünmüyorum. Bayram dolayısıyla yakınlarıma ve aileme ufak tefek hediyeler ve evimizin tatlısı ve şekerini aldık. Harcama yaparken önceliğimiz mutfak masraflarımızdır. Mutfak ihtiyaçları karşılandıktan sonra diğer isteklerimizi almaya çalışıyoruz. Tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum.”

Salih Küçük

“Bayram haftasına girdik ancak ülkede ekonomik sıkıntılar ve insanların bir şey alamaması nedeniyle bir bayram havası yoktur. Aileme veya yakınlarıma bayram için hediye almadım alamadım. Bu ekonomik şartlarda nasıl alalım? Harcamalarımızı yaparken önceliğimiz mutfak masraflarıdır ve sonrasında da diğer ihtiyaçlara yer veriyoruz.”

Ali Şentürk

“Maalesef eski bayramlar yok. Teknoloji nedeniyle eski bayramların tadı kalmadı. Herkesin elinde bir telefon var ve dünya umurlarında değil. Torunlarıma, çocuklarıma ve eşime bayramlık hediye alacağım. Zaten biz çocuklarımıza ve torunlarımıza bayramda değil her zaman yardımcı oluyoruz. Harcamalarımızı yaparken mutfak ihtiyaçları öncelikli yapıyoruz. Herkese iyi bayramlar dilerim.”

Mehmet Vargın

“Bayram havasına girdik ancak ülkede pek de bayram havası yoktur. Orta Doğu’daki savaşlar nedeniyle insanların içinde hep bir endişe vardır. Bunun yanı sıra pahalılık da insanları mutsuz ediyor ve bayram havası kalmıyor. Bu pahalılıkta ne aileme ne de yakınlarıma bir bayramlık hediye alamadım. Harcamalarımızı yaparken önceliğimiz mutfak ihtiyaçlarını karşılamaktır. Herkese iyi bayramlar dilerim.”

Hüseyin Fansa

“Ülkede pek bir bayram havası yoktur. Bayramdan ziyade Ramazan havası bile bu sene yaşanmadı. Bu kültür aşımından kaynaklanıyor. Maalesef değerlerimizi yavaş yavaş kaybediyoruz. Ben bu bayram yeğenlerime bayram hediyesi alacağım. Harcama yaparken önceliğimiz mutfak masraflarıdır. Mutfak masrafları sonrasında diğer ihtiyaçlara yöneliyoruz.”

Ahmet Artem

“Bayram haftasına girdik ancak ülkede bayram havası yoktur. Herkesin parası var ancak savaş nedeniyle biraz düşük bir bayram havası var. Benim eşim öleli 3 buçuk yıl oldu ve ben dünyadan soğudum. Harcama yaparken genelde mutfak harcamalarımıza öncelik veriyoruz.”

Mustafa Soybir

“Ülkede çok fazla bir bayram havası yoktur. Bunu ekonomik sıkıntılara ve sürekli artan fiyatlara bağlıyoruz. Harcama yaparken önceliğimiz mutfak masraflarıdır. Mutfağın ihtiyaçları sonrasında diğer ihtiyaçlarımızı karşılamaya çalışıyoruz.”

Erdoğan Bolat

“Bayram haftasına girdik ancak etrafımızdaki savaşlar ve insanların alım güçlerinin düşmesi nedeniyle ülkede bayram havası yaşanmıyor. Bayramda eşime ve dostlarıma bayram hediyesi alacağım. Harcamalarımızı yaparken önceliğimiz her zaman mutfak ihtiyaçlarıdır.”

Hüseyin Duran

“Ülkede ekonominin iyi olmaması ve pahalılık nedeniyle ne yazık ki bayram havası yoktur. Yakınlarıma ve aileme bayramlık maddi sıkıntılar nedeniyle almayacağız. Harcamalarımı yaparken mutfak ihtiyaçlarına, elektrik ve su faturalarına öncelik veriyoruz soranda da kalan parayla diğer ihtiyaçlarımız karşılıyoruz.”