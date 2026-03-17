Tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da karşıdan karşıya geçen 78 yaşındaki Fatma Ceylan’a çarparak ağır yaralanmasına neden olan sürücü Ala Muhammed Hesain (E-24) yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa’da duruşmaya çıkarılan Yemen uyruklu üniversite öğrencisi zanlı hakkında tutuksuz yargı kararı verildi. Zanlı teminatla serbest bırakılırken, yayanın durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; kazanın 10 Mart 2026 tarihinde saat 15.00 sıralarında Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının yönetimindeki JV 356 plakalı salon araç ile soldan ikinci şerit içerisinde kuzey istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada Kanerler Ltd. önlerine geldiğinde, o esnada yolun doğu kısmından batı kısmına doğru yaya olarak geçmekte olan Fatma Ceylan’a çarptığını belirtti.

Polis, yayanın sol ileriye doğru savrulduğunu ve o esnada yolun solunda bulunan cep içerisinde park halinde bulunan VM 912 plakalı salon aracın sağ arka köşesine çarptığını ifade etti.

Kaza sonucu ağır yaralanan Fatma Ceylan’ın ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını belirten polis, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındığını kaydetti.

Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 5 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde kamera görüntülerinin incelendiğini, görgü tanıkları tespit edildiğini kaydetti. Polis, yayanın hayati tehlikesinin devam ettiğini ancak zanlının soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini, ülkede öğrenci izniyle bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 60 bin TL nakit teminat yatırmasına, iki kefilin birer milyon TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

